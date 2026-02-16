La contundente respuesta de Racing ante el interés de Santos por Di Cesare

Racing vive momentos de gracia en el torneo Apertura. Luego de un pésimo arranque con tres derrotas, el equipo de Gustavo Costas consiguió dos triunfos vitales ante Argentinos y Banfield. En la victoria ante el Taladro, Marcos Di Cesare se anotó en el marcador y volvió a tener un gran partido en la zaga central.

En las últimas horas, se conoció que llegaron ofertas a Avellaneda por el defensor central. Botafogo y Santos están interesados por el futbolista de 24 años y quieren un préstamo con opción de compra.

Racing no tardó en responder y aclaró que el jugador solo saldría a través de una compra. Además, ya le puso precio: 6 millones y medio de dólares brutos por el 80% del pase, un millón más de lo ofrecido en primera instancia.

Con este panorama, quien pica en punta para sumar a Di Cesare es el Santos de Pablo Vojvoda y Neymar. Aunque la operación no se definiría pronto, ya que el mercado de pases brasileño cierra el 3 de marzo.

El jugador ya le expresó a la dirigencia de Diego Milito sus ganas de salir y tener su primera experiencia en el exterior. Para Costas y todo Racing la salida de Di Cesare significaría la pérdida de una pieza clave en el armado del equipo. De cerrarse la venta, la Academia podrá sumar un refuerzo hasta el 10 de marzo.

Por el momento, el defensor seguirá disponible para DT y todo indica que será titular el próximo viernes frente a Boca en La Bombonera.