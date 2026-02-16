Franco Colapinto corre en la segunda tanda de los test de pretemporada de la F1: el cronograma completo

Franco Colapinto se prepara para una temporada llena de incógnitas en la Fórmula 1. El argentino tendrá su primera temporada completa en Alpine, en medio del comienzo de una nueva etapa en la máxima categoría.

El próximo desafío del argentino será en Bahréin. En el Circuito de Sakhir se correrá la segunda tanda de los test de pretemporada. Luego de los primeros test oficiales, que se realizaron en este mismo circuito desde el 11 al 13 de febrero, el piloto de Alpine tendrá las últimas pruebas antes del inicio oficial en el GP de Australia, previsto para el 8 de marzo.

Colapinto completó con buenas sensaciones los primeros test de pretemporada.

Los 22 pilotos y las 11 escuderías tendrán actividad desde el 18 al 20 de febrero. En estas tres jornadas, los equipos realizarán los últimos retoques en los monoplazas, en una temporada con muchos cambios reglamentarios que generan expectativa e incertidumbre.

Cada uno de los días estará marcado por dos bloques. Las jornadas comenzarán a las 4 AM (Horario Argentina) y el primer segmento finalizará a las 8. Tras una hora de descanso, la acción se reanudará a las 9 y culminará a las 13.

Todavía no está definido el tiempo que tendrá cada piloto en pista. Allí, la estrategia de las escuderías será clave. Según trascendió, Alpine presentará un nuevo paquete aerodinámico del A526 y se centrará en la simulación de clasificación.

Las tres jornadas se podrán seguir a través de F1 TV, Fox Sports y Disney+ Premium. A diferencia de los primeros test, las prácticas se podrán ver en su totalidad.

Colapinto y una buena primera tanda en Bahréin

La primera tanda de test en Bahréin terminó con buenas sensaciones para Colapinto. El pasado miércoles, el argentino sufrió problemas en su monoplaza y debió retirarse luego de dar solo 16 vueltas.

Tras comenzar con el pie izquierdo, el viernes se redimió y realizó 144 giros en Sakhir con un buen registro de 1:35.806, el tiempo más bajo de la escudería en estas pruebas. Franco fue casi un segundo más rápido que Gasly, que logró un 1:36.723.