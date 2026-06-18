La Copa Davis, cada vez más cerca de Neuquén: no tiene sedes rivales y hay fecha para cerrar el Ruca Che

La Copa Davis, esa que Argentina ganó hace poco menos de 10 años y que es una tradición del deporte nacional, está cada vez más cerca de llegar a Neuquén. El equipo de Javier Frana se medirá con Turquía, entre el 18 y 20 de septiembre, y todos los caminos conducen al estadio Ruca Che. El cruce será por el Grupo Mundial 1, escalón previo a la elite de la máxima competencia por equipos de tenis.

Las negociaciones entre el gobierno provincial y la Asociación Argentina de Tenis están avanzadas y la próxima semana podría haber una confirmación oficial. Por lo pronto, desde que asomó la alternativa, a principios de mes, aparecieron señales determinantes, que acercan a la Ensaladera a la capital provincial.

Las señales que acercan a la Davis a Neuquén

“Falta, pero vamos bien. Se está haciendo sin aportes del estado”, fue la confirmación que llegó de las entrañas del gobierno provincial, en medio del furor por Mundial de fútbol. En este caso es por la máxima cita del deporte blanco y se trata de un evento que sería histórico para la ciudad y la provincia. Así y todo, la intención es que la movida se arme con sin grandes costos estatales.

Otro dato clave es que Neuquén no tiene rivales en esta carrera por ser sede. La AAT tenía intenciones de jugar la serie en Capital Federal, pero se encontró con una traba muy importante: el alto costo de alquiler del Buenos Aires Lawn Tennis. Ahí asomó la provincia de Vaca Muerta y comenzaron las negociaciones.

Para cerrar el círculo, un nuevo detalle. En el área de Deportes de la provincia ya informaron que el Ruca Che se cerrará a fines de agosto y esto tendría que ver con los trabajos que se deben realizar para poder llevar adelante la serie de Copa Davis. Seguramente será sobre polvo de ladrillo, la superficie preferida de los argentinos, y eso requiere una tarea de varios días. Es fija que habrá contactos con gente de San Juan, porque el Aldo Cantoni, un escenario similar el del barrio San Lorenzo, recibió a la Ensaladera en 2018.

Así lució el Cantoni en 2018. ¿Se verá parecido el Ruca Che?

¿Qué jugadores podrían llegar al Ruca Che?

Argentina quiere recuperar su lugar en el Qualifiers, el grupo de elite de la Copa Davis y por eso Frana tratará de armar el mejor equipo, con los de ranking más alto. Hoy por hoy son Francisco Cerúndolo (27°), Tomás Etcheverry (30°), Mariano Navone (39°), Juan Manuel Cerúndolo (45°), Thiago Tirante (52°) y Sebastián Báez (57°); pero además habrá que estar atentos a la presencia de Horacio Zeballos, quien ocupa el segundo puesto del escalafón mundial en dobles y viene de ganar el bicampeonato en Roland Garros, la capital del polvo de ladrillo.