Giuliano Simeone habló de un posible regreso a River: ¿y si lo llama Román?

Giuliano Simeone está atravesando un gran momento en el Atlético de Madrid y su presencia en el Mundial es prácticamente un hecho.

Giuliano Simeone atraviesa un gran presente en Atlético de Madrid. A sus 23 años, es una fija en el equipo que dirige su padre, Diego Simeone, y su lugar en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá aparece prácticamente asegurado.

El delantero hizo todo el recorrido formativo en River, desde infantiles hasta sexta división. Sin embargo, con apenas 16 años y sin contrato profesional, se marchó al conjunto madrileño bajo la figura de patria potestad.

Giuliano Simeone se marchó de River en 2019 después de muchos años en las divisones formativas.

Por ese pase, el club de Núñez recibió 415 mil euros por derechos de formación y un acuerdo previo entre instituciones, además de conservar el 20% de una futura venta.

En una entrevista con el «Pollo» Álvarez, el «Cholito» no descartó un regreso al club de Núñez en el futuro y reconoció el peso que tuvo el club en su desarrollo: «Me gustaría volver. Me enseñaron muchísimo cuando era muy chico, me formaron, estuve en el colegio y llegué a entrenar con Reserva. Me dieron muchas herramientas para ser el jugador que soy hoy», explicó.

Al mismo tiempo, fue tajante al referirse a una posible convocatoria desde la vereda de enfrente. Ante la consulta sobre qué haría si lo llama Juan Román Riquelme para jugar en Boca, no dejó lugar a dudas: «No hay ni una chance, cero. Es como ir al Real Madrid. No iría, es imposible», sentenció.