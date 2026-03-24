Julián Álvarez y el Cholo Simeone elogiaron al River del Chacho Coudet

Eduardo Coudet llegó a River a principios de marzo con el objetivo de levantar anímicamente a un equipo que había comenzado el año de manera irregular bajo la conducción de Marcelo Gallardo y, por ahora, cumplió.

Sin grandes mejoras desde lo futbolístico, su equipo ganó los tres partidos que disputó: Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto. En este último se vio la versión más floja, aunque igualmente regresó a Núñez con los tres puntos.

«Lo vi bien, se están dando los resultados, que siempre es importante», aseguró Julián Álvarez en su arribo al país.

Además, el delantero se refirió a lo que viene en el plano internacional: «La Copa Sudamericana va a ser complicada, pero River tiene con qué. Siempre lo hizo. Le deseo lo mejor», sentenció, en relación al debut ante Blooming en Bolivia.

El Cholo también respaldó a Coudet

Diego Simeone conoce bien lo que es dirigir a River. Su paso por el club fue contrastante: ganó el Clausura 2008, pero meses después renunció tras finalizar último en el Apertura de ese mismo año y quedar eliminado en los cuartos de final de la Sudamericana ante el San Lorenzo de Ramón Díaz.

El entrenador del Atlético de Madrid llegó a la Argentina por unos días durante la fecha FIFA y también fue consultado por el presente del equipo. «Lo veo muy bien con la llegada del Chacho, le puede dar al equipo todo lo que sabe», afirmó.