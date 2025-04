La dramática situación de un histórico rugbier de Francia: «No recuerdo ni un solo partido de mi carrera»

En las últimas horas, el testimonio de Sebástien Chabal generó una gran repercusión en el mundo del rugby. El histórico tercera línea francés reveló en el podcast deportivo Legend que no tiene «ni un solo recuerdo» de todos los partidos que disputó.

Chabal fue uno de los mejores tercera línea a comienzos de los 2000, con casi dos metros de estatura, su prominente barba y su melena inconfundible lo transformaron de uno de los rugbiers más icónicos a comienzos del siglo.

Durante su carrera disputó 62 partidos con Francia y alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo tanto en 2003 como en 2007, año en el que cayeron por el tercer lugar ante Los Pumas. Pero además ganó dos veces el Seis Naciones, en 2007 y 2011. A nivel clubes, disputó más de 260 encuentros con las camisetas de Bourgoin, Racing 92, Lyon y Sale Sharks, con quienes ganó la Premiership en 2006/06.

En 2015 decidió retirarse a los 36 años, pero no fue un final ideal. En su último partido se rompió los ligamentos cruzados y laterales de la rodilla derecha. Aunque en las últimas horas aseguró que casi no tiene recuerdos de su carrera. «No tengo ni un solo recuerdo de un partido que haya jugado. Y cuando digo ninguno, es realmente ninguno. Ni un solo segundo. No recuerdo ni una de las 62 veces que canté La Marsellesa«, aseguró Chabal.

Pero además, detalló que su pérdida de memoria se trasladó a su vida personal. «Tengo algunos recuerdos de mi infancia. Son solo dos o tres y aún así no estoy seguro de que los recuerde. Creo que es por lo que la gente me contó de ellos. No tengo memoria de momentos pasados», describió.

Y señaló que «cuando hablo de esto con mi mujer, le digo que siento como si no hubiera sido yo el que jugó al rugby«.

El drama de Chabal encendió las alarmas en el rugby

Las declaraciones de Chabal dejaron en evidencia las distintas secuelas que pueden atravesar los jugadores de alto rendimiento en el rugby. Hay distintos casos que demuestran esta problemática: Carl Hayman, ex rugbier de Nueva Zelanda, que fue diagnosticado con demencia precoz y encefalopatía crónica. O el caso de Billy Guyton, quien murió a los 33 años tras sufrir una encefalopatía traumática crónica, convirtiéndose en el primer profesional neozelandés en morir por esa causa.

Desde la World Rugby han incluido protocolos para evaluar si los jugadores sufren algún tipo de problema cerebral durante un partido. Incluso se ha barajado la opción de rebajar la línea de tackle.