Remontó un set y un quiebre: la enorme victoria del argentino Mariano Navone

Se acerca la fecha de Roland Garros y la gira de polvo de ladrillo ya está en marcha. Esta semana, los argentinos se dividen entre los ATP 500 de Barcelona y Múnich, donde el bonaerense Mariano Navone comenzó con una triunfo resonante ante el tercer preclasificado del torneo alemán.

El argentino eliminó al ex top ten canadiense Felix Auger-Aliassime, tercer preclasificado, después de una batalla de tres horas en la que remontó un set y un quiebre en contra en el segundo.

El partido llegó al tie break de la tercera manga y Navone lo resolvió con gran punto tras un intenso peloteo. Al consumar su victoria 2-6, 6-4 y 7-6 (3), desató un eufórico festejo.

Second ever top 20 win 💪



Mariano Navone comes back from a set and a break down to take out Auger-Aliassime 2-6 6-4 7-6 🎉#BMWOpen pic.twitter.com/0rjcFvkJex