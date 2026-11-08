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Cómo llegar a Luján para la misa del papa León XIV: así se puede ir en tren, auto o colectivo

El miércoles 11 de noviembre será la celebración religiosa. Desde la provincia de Buenos Aires emitieron algunas recomendaciones.

Redacción

Por Redacción

El papa León XIVe n su gira por Latinoamérica. Foto: Gentileza Daniel Ibáñez/EWTN News.

El papa León XIVe n su gira por Latinoamérica. Foto: Gentileza Daniel Ibáñez/EWTN News.

El papa León XIV estará en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre. En el país se celebrará varias misas en su itinerario por las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La última será en la Basílica de Luján. Cómo llegar hasta el lugar.

El Sumo Pontífice tendrá una intensa agenda pastoral con un fuerte anclaje social e interreligioso antes de partir hacia Perú.

Papa León XIV en Argentina: cómo llegar a la misa en Luján

Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires compartieron información sobre cómo llegar a la misa en Luján si se va en tren, colectivo o auto:

Papa León XIV en Argentina: la agenda el miércoles 11 de noviembre

  • Visita a los internos del Complejo Penitenciario de Devoto.
  • 10:00 hs: Misa central de despedida en la histórica Basílica de Luján.
  • 14:00 hs: Partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Perú.


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Luján

Papa León XIV

El papa León XIV estará en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre. En el país se celebrará varias misas en su itinerario por las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La última será en la Basílica de Luján. Cómo llegar hasta el lugar.

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