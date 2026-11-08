Cómo llegar a Luján para la misa del papa León XIV: así se puede ir en tren, auto o colectivo

El papa León XIV estará en Argentina desde el 8 al 11 de noviembre. En el país se celebrará varias misas en su itinerario por las provincias de Buenos Aires y Córdoba. La última será en la Basílica de Luján. Cómo llegar hasta el lugar.

El Sumo Pontífice tendrá una intensa agenda pastoral con un fuerte anclaje social e interreligioso antes de partir hacia Perú.

Papa León XIV en Argentina: cómo llegar a la misa en Luján

Desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires compartieron información sobre cómo llegar a la misa en Luján si se va en tren, colectivo o auto:

Papa León XIV en Argentina: la agenda el miércoles 11 de noviembre