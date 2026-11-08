Franco Colapinto avanza otro puesto en la grilla y larga 13° en el Gran Premio de Brasil

No podía faltar la camiseta de Boca, luego de la consagración Xeneize de anoche en la Tabla Anual.

El argentino Franco Colapinto volvió a beneficiarse de penalizaciones y avanza otro puesto en la grilla de partida para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, el cual se pondrá en marcha a las 14 en el «José Carlos Pace» de Interlagos (San Pablo).

Luego de ganar terreno tras los recargos a Max Verstappen y Lewis Hamilton, el piloto de Alpine escaló un puesto más tras las 10 posiciones que recibió Arvid Linblad (Racing Bulls) por cambio de elementos en el motor Ford Red Bull.

Pero eso no fue todo. Ocurre que, al bajar Linblad, la FIA tuvo que desplazar a Charles Leclerc un puesto más. El monegasco, que penaliza con 10 puestos por cambio de motor, sí o sí debe respetar la cantidad de posiciones de recargo, por lo que Colapinto subió al 13° casillero, por delante del piloto de Ferrari.

En consecuencia, el crédito argentino está ante una gran oportunidad en la vigésima competencia de la temporada 2026. Un panorama un poco más alentador en busca de la remontada y acercarse a la zona de puntos.

Me preguntó que pensaran los demás pilotos cuando escuchan el aguante que tiene Franco https://t.co/Lbf5v6kNiM — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) November 8, 2026

El pilarense había clasificado ayer 17°, siendo el primero de los eliminados en Q1. Según le comentó a Río Negro en rueda de prensa, el A526 no estaba con la configuración ideal para lluvia extrema, lo que complicó sus chances de vuelta rápida y avanzar más allá.

No obstante ello, el equipo trabajó por la noche acomodando el monoplaza a las condiciones de piso húmedo. Si bien la tormenta no es tan agresiva como en la víspera, se espera que siga la precipitación leve durante toda la carrera. «Me veo más competitivo en esas condiciones«, aseguró Franco ayer.

Desde la Pole partirá Lando Norris, el campeón saliente, con su McLaren. A su lado lo hará el flamante nuevo monarca, Kimi Antonelli (Mercedes) y tercero, aprovechando las tantas penalizaciones, Liam Lawson (Racing Bulls). El Gran Premio de Brasil se largará a las 14 y se disputará a 71 vueltas.

Grilla completa

1 Lando Norris

2 Kimi Antonelli

3 Liam Lawson

4 Nico Hulkenberg

5 Isack Hadjar

6 Oliver Bearman

7 George Russell

8 Fernando Alonso

9 Alex Albon

10 Oscar Piastri

11 Rafael Camara

12 Carlos Sainz

13 Franco Colapinto

14 Charles Leclerc

15 Pierre Gasly

16 Lance Stroll

17 Valtteri Bottas

18 Gabriel Bortoleto

19 Arvid Linblad

20 Lewis Hamilton

21 Max Verstappen