La dura autocrítica de Marcelo Gallardo tras el triunfo en Copa Argentina: «Nos faltó…»

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, se mostró tranquilo tras el triunfo por 2 a 0 ante Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina y analizó que el rendimiento de sus jugadores fue “de mayor a menor”.

Para el entrenador de River le quedó un sinsabor el hecho de que no hayan podido plasmar en el complemento, el ímpetu que sí mostró el equipo en la primera parte. “Sabíamos que íbamos a tener mucho control de pelota. Tuvimos varias situaciones, pero no terminamos de conectar en el final. En el segundo tiempo nos faltó otra enjundia para dañar al rival. Los cambios, tal vez con muchos chicos, es normal que agarren confianza de a poco; no todo es ya de inmediato”, reconoció.

Luego se refirió a la polémica del arquero Ledesma, que se generó por un llamativo posteo en redes sociales. «Estaba previsto el cambio de arquero; viene trabajando muy bien. Armani juega habitualmente, tiene actuaciones y actualidad fenomenal. ¿Y por qué no darle el partido a él? Lo suelo hacer, no sé por qué se generó eso de por qué no. Fue una pavada. Si pretenden que puedan dejarme llevar por eso, no me conocen. Todo da motivo a opinar y hacen especulaciones al respecto, como somos un país que especula por todo. Pero no podemos salir a aclarar todo lo que se dice; si no, nos volvemos locos. Uno no tiene energía”.

Con la lesión del mediocampista Matías Kranevitter, que se encargó de contar que es muscular pero todavía desconoce el nivel de gravedad, el Muñeco admitió que lo “sorprende y preocupa” la cantidad y continuidad de las lesiones musculares de sus jugadores, aunque espera que sea una racha negativa que se corte pronto, porque su método de entrenamiento suele ser muy precisa en cuanto a las cargas a las que expone a sus jugadores, algo que alcanzó tras dirigir muchas pretemporadas.

Acerca del estadio donde se disputó el partido, el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Gallardo comentó que es una cancha “linda para jugar, que siempre está en buen estado” y reconoció el recibimiento que les hicieron sus hinchas, al que catalogó de “increíble”, mostrándose agradecido por el cariño.