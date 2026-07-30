La dura seguidilla que afrontará Coudet en River para cortar la mala racha

Eduardo Coudet y la frustración en la derrota de River ante Gimnasia por la segunda fecha del Clausura. (Foto: Clarín Fotografía)

Tal como había anticipado el presidente Stefano Di Carlo, River renovó por completo su plantel para la segunda mitad del año. Varios futbolistas dejaron el club -por rescisión, préstamo o venta-, otros continúan entrenándose apartados en el predio de Cantilo y, además, llegaron seis refuerzos. A ellos podría sumarse en las próximas horas Tobías Andrada, que está muy cerca de convertirse en la séptima incorporación.

Sin embargo, el equipo de Eduardo Coudet comenzó el semestre de la peor manera. Quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Aldosivi y perdió las dos primeras fechas del Torneo Clausura: 1-0 ante Barracas Central en el Monumental y 1-0 frente a Gimnasia en La Plata. El Millonario no arrancaba un campeonato con dos derrotas consecutivas desde hace más de 30 años.

Para revertir este momento, el entrenador sabe que no tendrá demasiado margen. El calendario de agosto aparece cargado de compromisos importantes y con poco tiempo de recuperación entre un partido y otro.

Los partidos le esperan al «Chacho» en River

La primera parada será este domingo 2 de agosto, cuando reciba a Rosario Central desde las 19:15 en el Monumental. Luego tendrá una semana completa de trabajo antes de visitar a Tigre el domingo 9 en Victoria. El conjunto dirigido por Diego Dabove fue de más a menos en el año, no logró clasificarse a los playoffs del Apertura, pero viene de eliminar a Nacional en el repechaje de la Copa Sudamericana y asoma como un rival exigente.

Después llegará el turno del plano internacional. River deberá viajar a Colombia o Venezuela para disputar la ida de los octavos de final de la Sudamericana. Caracas recibe esta noche a Independiente Santa Fe, que ganó 2-0 el partido de ida, y el vencedor de esa serie será el próximo rival del equipo de Núñez. La fecha exacta del encuentro todavía no fue confirmada.

Tras ese compromiso, el Millonario volverá al Monumental para enfrentar a Argentinos Juniors y, pocos días más tarde, disputará la revancha de los octavos de final. El mes se completará con otro duelo de peso ante Vélez, como local, y una visita a Banfield en el cierre de agosto.

El fixture de River en agosto