La durísima crítica de un histórico tenista a Rafael Nadal: «No lo soportaba, sus gestos daban asco»

En las últimas horas, Rafael Nadal estuvo en el centro de la polémica tras la durísima crítica que recibió de un histórico tenista. Uno de sus contrincantes reveló detalles de sus cruces y aseguró que «tenía enfermedades tenísticas».

Se trata de Nick Kyrgios, quien supo ser una de las personalidades más extrovertidas que existen en el circuito profesional. El australiano que llegó a ser número 13 del mundo, criticó sin filtro al extenista español.

Kyrgios dio una entrevista exclusiva con el medio Tennis365 y no se guardó nada contra Rafa. Ya se sabía que no tenía un gran cariño por el 22 veces ganador de Grand Slam (14 en Roland Garros). Aunque nuevamente arremetió contra él para dejarlo en claro.

Nick Kyrgios destrozó a Rafael Nadal: «Me generaba un gran odio»

«No lo soportaba. Cuando lo veía caminar por la cancha y fuera de ella me generaba un gran odio, lo despreciaba muchísimo. Me motivaba mucho jugar contra él, sentía una gran ira dentro de mí e intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo, que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo», comenzó declarando el ganador de siete títulos a nivel ATP.

En ese sentido, comparó sus sensaciones con las que tenía cuando jugaba contra el resto del Big 3: «Nunca tuve sentimientos parecidos al enfrentarme ante Roger (Federer) o Novak (Djokovic), por ejemplo«.

Además, planteó que «lo que tenía Rafa eran enfermedades tenísticas con todo eso que hacía durante los partidos. Algunos de sus gestos me daban asco. Yo odiaba ver a jugadores que se demoraban mucho entre saque y saque, especialmente, entre el primer y el segundo servicio. Él lo hacía y eso me hacía despreciarlo».

El tenista de 30 años se midió en nueve ocasiones contra Nadal. En su historial, solo le pudo ganar en tres encuentros y cayó en seis. El griego sueña con regresar al circuito y dejar atrás sus lesiones. Una de las chances concretas es el US Open 2025, donde ya está anotado.