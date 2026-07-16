La emoción de Colapinto al hablar de la Selección y la situación sobre su futuro con Alpine

En diálogo con el sitio oficial de la Fórmula 1, y en la previa del Gran Premio de Bélgica, Franco Colapinto mostró sus emociones a flor de piel al hablar de la épica victoria de ayer de la Selección Argentina contra Inglaterra en la Copa del Mundo.

El piloto de Alpine, que este fin de semana acelera en Spa-Francorchamps por la décima cita de la temporada, destacó el valor y la entrega del equipo albiceleste, y la importancia del mensaje que transmiten para todos los ciudadanos.

«Realmente estoy muy orgulloso de ellos, los felicito. Ayer fue un día muy especial. Estuve muy emocionado», comenzó diciendo.

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This World Cup finalists look suits you, @FranColapinto pic.twitter.com/nVaVzkOFQc — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 16, 2026

«Es un orgullo ser argentino, ver los huevos que metieron, cómo no se dan por vencidos y cómo nos representaron. Ellos transmiten eso como argentinos, de darlo todo en cualquier trabajo o lo que hagamos. Nos enseñan que nunca hay que rendirse», destacó.

En otro orden de cosas, yendo al aspecto deportivo del fin de semana, el pilarense tiene la mente puesta en el Gran Premio de Bélgica, pero en el horizonte asoma con cierta urgencia el futuro. Y es que, a esta altura del calendario, suelen terminar de cerrarse los últimos acuerdos de cara a la plantilla de pilotos de la temporada siguiente.

Y es inevitable para Colapinto no pensar qué será de su 2027. Especialmente, luego de las últimas declaraciones de Steve Nielsen, director de Alpine, asegurando que el argentino todavía no tenía butaca asegurada.

También trascendió que Flavio Briatore, asesor y principal cabeza del grupo, exigió más dinero a los patrocinadores del piloto argentino. Por lo que, para acallar todo tipo de dudas al respecto, Franco debe responder este fin de semana en Spa-Francorchamps como mejor sabe hacerlo: acelerando.

«Ojalá no tenga que esperar hasta el final de la temporada. Estoy feliz de estar aquí y de estar rindiendo bien. Está siendo un buen año. No he hablado nada sobre el año que viene. Estoy centrado carrera a carrera e intentando sumar puntos», respondió ante la pregunta de un periodista internacional en rueda de prensa.