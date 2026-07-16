Tierras Productivas: el sector frutícola de Neuquén apoyó el proyecto de Rolando Figueroa

La secretaría de Producción e Industria de Neuquén reunió esta semana a representantes del sector frutícola para discutir los principales lineamientos del proyecto de ley «Protección de Tierras Productivas», presentada por el gobernador, Rolando Figueroa, en la apertura de sesiones legislativas.

La iniciativa busca compatibilizar el crecimiento urbano y el desarrollo de nuevas actividades con la preservación de las tierras productivas y la infraestructura de riego y drenaje.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Gisselle Stillger, diputada y miembro de la comisión de Producción, Industria y Comercio, explicó que aún no se ha tratado el proyecto de ley y que podría discutirse después del receso legislativo, a fin de mes

Protección de Tierras Productivas: de qué trata el proyecto

El secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, destacó que esta norma permitirá proteger las tierras bajo riego y drenaje como un recurso estratégico para el desarrollo productivo de la provincia.

En la reunión, el intercambio se centró en los cambios de uso de las tierras bajo riego, el avance de las urbanizaciones y la localización de actividades incompatibles con la producción agropecuaria.

Estuvieron presentes representantes de la Cámara de Productores de Centenario y Vista Alegre, la Cámara de Productores de San Patricio del Chañar, la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, el Consorcio de Riego y Drenaje de Centenario y Vista Alegre, el Centro PyME-ADENEU, el IADEP y equipos técnicos y legales del ministerio.

Coincidieron que la futura ley debe constituir un marco de referencia para municipios y comisiones de fomento con criterios comunes de ordenamiento territorial, zonificación, control y cumplimiento.

En esa línea, señalaron que la pérdida de parcelas productivas y el avance de urbanizaciones generan impactos negativos crecientes sobre la infraestructura hídrica y sobre el modelo productivo regional.

También destacaron la necesidad de acompañar la protección de las tierras con herramientas de financiamiento, incentivos y beneficios fiscales que fortalezcan la continuidad de la actividad productiva.

Los alcances del proyecto de ley

El proyecto de ley establece un marco de protección para las tierras con aptitud productiva bajo riego y drenaje e incorpora un sistema de zonificación con distintos niveles de resguardo.

Además, restringe usos incompatibles como urbanizaciones y desarrollos industriales, turísticos o de servicios, salvo excepciones de interés público debidamente justificadas.

La iniciativa también prevé lineas de financiamiento con el Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados para obras de riego y conservación de suelos.

La secretaría de Producción e Industria será la autoridad de aplicación de la norma y deberá elaborar la cartografía oficial de las áreas protegidas, en coordinación con Catastro y Recursos Hídricos.

A su vez, se encargará de las tareas de fiscalización, control y coordinación de las acciones previstas en la ley.