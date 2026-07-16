Robótica y microscopios: así es la colonia de vacaciones de invierno que es furor en Neuquén

Con el cupo totalmente agotado y una asistencia perfecta, mil niños y adolescentes de todo Neuquén transformaron sus vacaciones en un laboratorio de innovación a través de la Colonia Digital de Invierno. Por segundo año consecutivo, la iniciativa libre y gratuita busca achicar la brecha digital, combinando el juego con el aprendizaje.

Organizada por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Tecnología Educativa y Modernización, la propuesta está dirigida a estudiantes de 6 a 13 años, tanto de escuelas públicas como privadas. Buscan que los participantes experimenten, de manera lúdica y en entornos colaborativos, los principios básicos de la programación y la robótica.

Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron que los recursos que se utilizan en la colonia de invierno forman parte de la tecnología de vanguardia que comenzará a llegar a todas las escuelas de la provincia a partir de agosto, mediante el Plan Provincial Pehuén, el programa de modernización tecnológica e inclusión digital.

Vacaciones de invierno en Neuquén: así son los kits inteligentes

La gran novedad pedagógica de este año es la incorporación de kits Cubroid (un sistemas de bloques de construcción inteligentes y programables) y microscopios digitales, herramientas diseñadas específicamente para la enseñanza del enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas).

Niños y niñas participan de la colonia de vacaciones.

Los talleres están estructurados en dos niveles, según la edad: el Nivel I para chicos de 6 a 9 años, y el Nivel II para adolescentes de 10 a 13 años, con encuentros diarios de dos horas donde la experimentación es la regla.

Además de su impacto en los estudiantes, la Colonia Digital se convirtió en un espacio clave para la formación de los futuros maestros de la provincia. A través de una articulación con los Institutos de Formación Docente (ISFD), estudiantes de las carreras de educación participan como facilitadores en los talleres.

Mientras el primer contingente de 500 chicos cierra su trayecto este viernes, otros 500 ya se preparan para iniciar su inmersión tecnológica la próxima semana.