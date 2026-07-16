El festejo por la victoria de Argentina terminó con nueve demorados en Cinco Saltos: tenían armas y droga

Los festejos por Argentina en Cinco Saltos terminaron con un operativo que dejó nueve demorados y el secuestro de dos armas de fuego, una réplica y droga. El procedimiento se realizó este miércoles por la noche en la plaza Sarmiento, junto al sector de los carros de comida, después del histórico triunfo frente a Inglaterra.

De acuerdo con medios locales, todo comenzó cerca de las 20.30, cuando un llamado al 911 advirtió que una persona estaba armada en el sector donde se reunían los hinchas. A partir de esa denuncia, efectivos llegaron al lugar y demoraron a nueve personas, entre hombres y mujeres.

Festejos por el triunfo de Argentina en Cinco Saltos terminaron con armas y droga secuestradas

Durante la requisa, los efectivos encontraron un revólver calibre 32 con municiones, una pistola calibre 22, una réplica de una pistola nueve milímetros de plástico, una balanza de precisión y un envoltorio con unos 20 gramos de marihuana, según la información difundida.

Los nueve demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima Entre las personas involucradas había también menores, por lo que también se dio intervención a la Senaf.

El operativo se desarrolló en la plaza Sarmiento entre las calles Estrada y Sarmiento. Foto: Policía de Río Negro.

Además del secuestro de las armas y la droga, la Fiscalía de turno dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación. Por la presencia de cannabis, también intervino el Juzgado Federal, en el marco de la ley 23.737.

El operativo se desplegó en uno de los puntos donde se concentraban los hinchas para celebrar la histórica victoria de la Selección. Las autoridades trabajan para establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y el origen de las armas y los elementos secuestrados durante el procedimiento.