Cómo sería el operativo para recibir a la Selección Argentina: lo que se sabe del regreso y la propuesta de Casa Rosada

Presidencia trabaja en el operativo de seguridad para el regreso de la Selección de Estados Unidos. (Foto: gentileza)

El regreso de la Selección Argentina la semana que viene ya activó la ingeniería de seguridad en los despachos oficiales. Con la certeza de que el fervor popular copará las calles de Buenos Aires, la principal obsesión del Gobierno nacional es diseñar un esquema que garantice una fiesta en paz, un desafío que va mucho más allá de la propuesta de Javier Milei de ceder el balcón de la Casa Rosada sin presencia de políticos.

De acuerdo con lo revelado por Infobae, la prioridad absoluta de los equipos técnicos de seguridad es evitar a toda costa el desborde que frustraron la caravana de los campeones del mundo en diciembre de 2022. La intención oficial es diagramar un operativo blindado para que los jugadores puedan interactuar con la gente en un entorno controlado y sin incidentes.

El plan, sin embargo, choca contra la fría realidad de las internas políticas y la nula comunicación actual con la conducción de a la AFA.

Karina Milei, la Casa Militar y el balcón sin políticos

La propuesta de la Casa Rosada, impulsada personalmente por el presidente Milei, consiste en ceder el histórico balcón de la Casa de Gobierno para el uso exclusivo del plantel. La encargada de ejecutar esta orden es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene bajo su órbita directa a la Casa Militar, la fuerza encargada de la custodia del palacio gubernamental.

La directiva es clara: si los jugadores deciden asistir, el edificio deberá quedar completamente desocupado de funcionarios públicos.

“La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos”, sentenció el mandatario, buscando diferenciarse de la desprolija recepción de 2022 bajo la gestión de Alberto Fernández.

Ezeiza, Aeroparque y el rompecabezas de las fuerzas

La ingeniería logística en la vía pública está en manos de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien prepara un operativo especial de acompañamiento. El primer gran dilema a resolver es el punto de arribo de la delegación: si aterrizan en el Aeropuerto de Ezeiza o en Aeroparque.

Si es en Ezeiza, se requerirá una compleja coordinación tripartita entre las fuerzas federales, la Policía de la Ciudad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires para custodiar el trayecto de la autopista Riccheri. Desde el Ministerio de Seguridad porteño admitieron contactos informales con Nación, pero advierten que aún no hay una propuesta sólida sobre la mesa para coordinar los cortes de tránsito y desvíos.

El trasfondo judicial de «Chiqui» Tapia que congela los puentes

Mientras las áreas operativas bosquejan hipótesis, la relación política entre la Casa Rosada y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su peor momento histórico, lo que explica por qué aún no hubo contactos formales entre emisarios del Gobierno y la dirigencia deportiva.

A la conocida distancia ideológica se le sumó un revés judicial clave: la Justicia dejó firme el procesamiento de Claudio «Chiqui» Tapia y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por retención indebida de aportes calculada en $19.000 millones de pesos.

Con un embargo de 350 millones de pesos y la prohibición de salir del país vigente, el titular de la AFA —que se encuentra en el exterior con un permiso judicial excepcional— deberá definir junto a los referentes del plantel si aceptan la oferta de la Rosada o si optan por un festejo totalmente al margen del Gobierno.

Con información de Infobae.