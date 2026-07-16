«El próximo Mundial voy a jugarlo»: la promesa que Giuliano Simeone cumplió tras la lesión que puso en duda su carrera

El ingreso de Giuliano Simeone por Rodrigo De Paul sorprendió a muchos en la semifinal del Mundial 2026. Pero el hijo del Cholo respondió con un partido de gran despliegue frente a Inglaterra y confirmó la confianza que Lionel Scaloni depositó en él, coronando un recorrido que estuvo cerca de interrumpirse en 2023.

El futbolista publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram el día de su debut mundialista contra Jordania. Allí repasó los titulares periodísticos que narraron la grave lesión sufrida durante un amistoso con el Deportivo Alavés y mostró conversaciones privadas con su familia. En ese material recordó una promesa hecha en el peor momento: jugar el Mundial de Estados Unidos.

De una fractura que sembró dudas a una semifinal inolvidable: la historia de Giuliano Simeone

El mensaje que más impactó del video tiene fecha del 6 de agosto de 2023, el mismo día de la lesión. En uno de los chats familiares puede leerse: «El próximo Mundial voy a jugarlo». Aquella convicción apareció cuando todavía no existían certezas sobre cuánto demandaría la recuperación ni sobre cómo volvería físicamente.

El hijo del Cholo sufrió una dura lesión que lo dejó varios meses afuera de las canchas.

La lesión ocurrió durante un amistoso entre Deportivo Alavés y Burgos. Una fuerte entrada del defensor José Matos le provocó una fractura de peroné y una luxación de tobillo. Simeone debió abandonar la cancha en ambulancia, mientras la conmoción llevó incluso a que el encuentro fuera suspendido.

La dura recuperación que enfrentó Giuliano Simeone

La recuperación no era sencilla. Especialistas consultados en ese momento explicaban que una fractura de peroné podía demandar entre dos y seis meses, según el tipo de lesión y la evolución de cada paciente. En deportistas de alto rendimiento, además, siempre aparece la incógnita sobre el nivel que podrán recuperar después de una lesión de esa magnitud.

El video publicado por Simeone intercala aquellas imágenes del dolor con secuencias de su debut en la fase de grupos del Mundial frente a Jordania. Ese recorrido tuvo un nuevo capítulo en la semifinal frente a Inglaterra: Scaloni lo eligió desde el inicio para cumplir una función táctica específica sobre el sector izquierdo inglés que fue clave.

Con la clasificación a la final, la historia personal de Giuliano Simeone volvió a cobrar fuerza. La promesa escrita el día de la fractura terminó convirtiéndose en realidad y encontró su mejor síntesis en un Mundial donde pasó de luchar contra una lesión que ponía en duda su carrera a ser protagonista en uno de los partidos más importantes de la Selección.