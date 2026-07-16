«SABIA-Mar»: cómo funcionará el satélite de Río Negro que vigilará la pesca ilegal

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) avanza con la puesta a punto de SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar). Se trata de la nueva misión espacial argentina orientada al estudio del Mar Argentino, las costas, las aguas interiores y los ecosistemas oceánicos.

Actualmente, el satélite atraviesa su etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP, en Bariloche, donde se prepara para sus próximos hitos técnicos antes de ser trasladado al sitio de lanzamiento.

Escudo contra la pesca ilegal: rastreo nocturno y de «barcos fantasma»

Aunque el satélite fue concebido para la observación de la Tierra y el estudio ambiental costero, una actualización tecnológica de sus componentes amplió sus capacidades para brindar servicios estratégicos de seguridad y control:

Detección de buques no cooperativos: el satélite aportará información clave para localizar embarcaciones que operan de forma clandestina, identificando aquellos barcos que navegan sin transmitir su señal del Sistema de Identificación Automática ( AIS ).

el satélite aportará información clave para localizar embarcaciones que operan de forma clandestina, identificando aquellos barcos que navegan sin transmitir su señal del Sistema de Identificación Automática ( ). Vigilancia en la oscuridad: incorporará una cámara nocturna de alta sensibilidad capaz de detectar luces en el mar en condiciones de oscuridad, lo que permitirá identificar patrones de actividad pesquera ilegal en la Zona Económica Exclusiva y el Atlántico Sur.

Monitoreo ambiental y prevención de la marea roja

En el plano científico y productivo, las cámaras ópticas de la misión medirán el color del mar para estimar la concentración de clorofila-a (asociada al fitoplancton). Esto aportará información clave para:

El manejo de recursos pesqueros y la acuicultura.

El apoyo a la navegación comercial y científica.

La detección temprana de floraciones algales nocivas, conocidas como marea roja .

. El monitoreo de zonas inundadas, uso del suelo, vegetación y recursos hídricos.

Tecnología inédita: un chip de origen nacional y comandos encriptados

Por primera vez, un satélite argentino de observación de la Tierra llevará a bordo un receptor de posicionamiento global desarrollado íntegramente en el país: el receptor AGR-T: Diseñado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), este instrumento permitirá determinar con precisión la posición y la velocidad del satélite en órbita.

Asimismo, ante la necesidad de proteger las operaciones, SABIA-Mar incorporará por primera vez mecanismos de encriptación y autenticación en su canal de comandos para blindar el software de vuelo y la operación satelital en Tierra.

La misión cuenta con el trabajo de INVAP como contratista principal para la construcción y ensayos, y de la empresa VENG para el soporte de ingeniería, operaciones, telecomando y recepción de datos.