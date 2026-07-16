Cómo cuidar los labios secos en invierno: La rutina definitiva para hidratarlo

En invierno solemos dedicar más tiempo al cuidado de la piel, pero hay una zona que muchas veces pasa desapercibida: los labios. Al tener una barrera protectora mucho más fina que la del resto del rostro, son especialmente sensibles a las bajas temperaturas, el viento, la calefacción y la falta de humedad del ambiente.

Por eso, la tirantez, la descamación y las grietas suelen convertirse en una de las molestias más frecuentes de la temporada. La clave es que no hace falta esperar a que aparezcan esos síntomas para empezar a cuidarlos. Con algunos hábitos simples y una rutina constante, es posible mantenerlos hidratados, suaves y protegidos durante todo el invierno.

Más hidratación, más confort

El primer paso es incorporar un bálsamo labial a la rutina diaria. Aplicarlo varias veces al día —especialmente antes de salir de casa y de ir a dormir— ayuda a reforzar la barrera de la piel y a prevenir la pérdida de hidratación.

También es importante mantenerse bien hidratado, ya que el consumo de agua influye en la salud de la piel, y evitar humedecer los labios con la lengua. Aunque el alivio es inmediato, la saliva se eva1 2 3 pora rápidamente y termina aumentando la resequedad. Si además pasás tiempo al aire libre, proteger los labios del viento y del frío será un plus para mantenerlos en buen estado.

El poder de una buena fórmula

Si los labios ya presentan grietas, descamación o molestias, conviene recurrir a fórmulas reparadoras que ayuden a regenerar la piel y devuelvan la sensación de confort. En Farmacias y Perfumerías Global es posible encontrar alternativas para distintas necesidades, entre ellas Cicaplast Labios de La Roche-Posay, Aquaphor Reparador de Labios de Eucerin, Reparador de Labios de ISDIN, Acniben TS Reparador, especialmente recomendado para quienes realizan tratamientos con isotretinoína, y Atophen Levers Barra, ideal para el cuidado diario.

Cada persona tiene necesidades diferentes, por eso el asesoramiento farmacéutico resulta fundamental para encontrar el producto más adecuado según el grado de resequedad y el estado de la piel. Este invierno, sumar el cuidado de los labios a la rutina de belleza puede marcar la diferencia. Un gesto simple y cotidiano alcanza para mantenerlos protegidos, hidratados y saludables durante toda la temporada. 4 5 1