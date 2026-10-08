La emoción de Franco Colapinto ante la despedida de Lionel Messi: «Fue algo muy fuerte»

El adiós del “10” fue un acontecimiento que trascendió al fútbol y sacudió al mundo del deporte. Y el caso de Franco Colapinto, es uno de los tantos ejemplos de figuras internacionales que no pudieron evitar emocionarse ante la última función de Lionel Messi con la Selección Argentina.

El piloto de Alpine llegó hoy a Marina Bay, para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, y no pudo evitar referirse al astro rosarino, uno de sus ídolos, según cuenta el pilarense ante cada manifestación futbolística relacionada al equipo albiceleste.

Además de referirse a lo deportivo, Colapinto contó cómo vivió el partido del pasado martes en el Monumental ante Benín y lo que generó en él la última imagen de Messi con la albiceleste. «Yo me emociono mucho, lloro. Lloré un rato y fue un momento emotivo para toda la Argentina«, comentó.

🥹 "LLORÉ UN RATO. FUE UN MOMENTO EMOTIVO PARA TODA LA ARGENTINA", dijo Franco Colapinto sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. 📺 #SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/QH2JtxzAEe — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2026

Colapinto no dudó en admitir la tristeza que le provocó el adiós de Messi: «Creo que el que no se emocionó con eso… Yo en mi caso siempre lloro por bolu…, pero en este caso no fue una bolu…, así que valió la pena llorar, tuvo sentido. La despedida de Leo está mal, fue una tristeza grande».

Meses atrás, Franco se dio el gusto de conocer a Messi en el pasado Gran Premio de Miami. Aprovechando la presencia en la ciudad de Inter, el equipo del argentino, el piloto de F1 se dio una vuelta por el entrenamiento de Las Garzas, y días más tarde lo recibió en boxes, en vísperas del Gran Premio.

Tras consumarse la última función del rosarino, Franco había manifestado su emoción en redes sociales, a través de una historia de Instagram donde lucía la camiseta argentina con el N°19 que Messi lucía en sus comienzos y la frase “Adiós”, con un corazón, el “10” y la canción “Stop Crying Your Heart Out” de Oasis.

“Fue una tristeza grande ese momento, pero después terminó el partido y pasé a enfocarme en el automovilismo y en pensar tener un buen fin de semana”, cerró el argentino, que desde mañana acelerará en la decimoséptima cita de la temporada.

El próximo objetivo de Franco Colapinto en la F1 es volver a ser competitivo y llevarse puntos de Singapur. El pilarense llegará a la zona de los llamativos rascacielos tras una gran remontada que culminó con el 13° puesto en Malasia. Este fin de semana y al mando de su Alpine, buscará revancha en el circuito callejero de Marina Bay.