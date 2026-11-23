Un violento episodio policial sacudió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre a la localidad de Tecka, en Chubut, y derivó en la muerte de un joven de 29 años, además de la detención de un efectivo de la Policía local.

De acuerdo con el relato oficial brindado este lunes por el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, en diálogo con Radio Chubut, la intervención comenzó tras los llamados de varios vecinos que alertaron sobre un Renault Logan de color gris cuyos ocupantes circulaban en presunto estado de ebriedad y chocaban autos estacionados en distintos puntos del pueblo, con un saldo inicial de tres o cuatro damnificados.

Al acudir al lugar y divisar el vehículo, los uniformados intentaron frenarlo mediante señales luminosas con balizas y alertas sonoras, pero sus ocupantes desoyeron la orden de alto e iniciaron una huida que se extendió durante unos 45 minutos.

Según reconstruyó García, el movimiento alteró la calma nocturna de la localidad y provocó «un revuelo en el pueblo» que llevó a que efectivos que viven allí y estaban de franco de servicio se acercaran a colaborar. Entre ellos figuraba el cabo primero de apellido Solís, un «escopetero certificado» que se presentó en la comisaría y se puso a disposición del jefe de la dependencia para sumarse al operativo.

Fuga hacia la Ruta 40, choque al patrullero y ataque con armas blancas

Durante la persecución, el Renault Logan circuló por las calles de Tecka, salió hacia la Ruta 40 e intentó regresar al casco urbano; en esa maniobra, cuando el móvil policial logró cercarlo, el automóvil embistió al patrullero y continuó su marcha. Finalmente, los efectivos consiguieron interceptar el rodado, momento en que descendieron tres personas —en un vehículo en el que se desplazaban tres o cuatro ocupantes—, dos de ellas armadas con cuchillos de grandes dimensiones, uno de los cuales tenía una hoja de más de 25 centímetros.

«Lejos de ceder en su actitud hostil, descienden del vehículo tres personas, dos de ellas con cuchillos, y comienzan a arremeter contra el personal policial«, detalló el jefe policial en la entrevista radial.

García sostuvo que, mediante un uso progresivo de la fuerza, los agentes reiteraron la voz de alto mientras el escopetero utilizó primero su arma antitumultos con disparos al aire y contra los atacantes —donde, según versiones preliminares recogidas por el portal local EQSnotas.com, una persona sufrió el impacto de una posta de goma en el pecho y también se emplearon bastones tonfa— porque «violaban las distancias de seguridad establecidas internacionalmente», ya que, según explicó García, «una persona con un arma blanca tiene que estar a más de seis metros».

Pese a esas advertencias, los agresores continuaron su avance hacia los efectivos. En ese instante, el cabo primero Solís recurrió a su arma reglamentaria —en lo que la jefatura policial encuadró como legítima defensa— y efectuó al menos dos disparos de arma de fuego que hirieron de muerte a uno de los involucrados en el cuello.

Los atacantes depusieran su actitud y, tras el enfrentamiento, la policía detuvo a los otros dos hombres —uno que portaba arma blanca y otro que agredía a los uniformados— y convocó al personal del hospital local, que certificó el fallecimiento. García precisó que la víctima era vecina de Tecka y contaba con antecedentes policiales y judiciales por atentado a la autoridad y portación de armas de fuego, entre otras causas.

Investigación judicial, imputación y pericias a cargo de Gendarmería

El caso quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, cuya funcionaria de guardia, Sofía Torres, y la fiscal supervisora, María Bottini, se trasladaron a Tecka junto con integrantes de la cúpula policial y del Servicio de Atención a la Víctima del Delito (SAVD) para dirigir las primeras diligencias, entrevistar testigos y asistir a la familia del fallecido.

En un comunicado oficial, la Fiscalía confirmó que el policía que efectuó el disparo quedó detenido a la espera de la audiencia de control de detención y formalización de la investigación prevista para este lunes a las 18 en Esquel, instancia en la que, según los datos preliminares difundidos el domingo, la acusación apuntaría a un homicidio agravado.

En cumplimiento de la Instrucción 3/24 de la Procuración General —normativa que obliga a apartar a la policía provincial de las pesquisas cuando uno de sus integrantes está involucrado en un hecho grave—, el Ministerio Público Fiscal dio intervención a Gendarmería Nacional. Personal de la fuerza federal realizó la inspección ocular, el levantamiento de rastros, el relevamiento balístico y el secuestro del armamento reglamentario para futuras pericias, además de alojar al cabo primero Solís en una dependencia de Gendarmería en Esquel mientras la Justicia determina cómo se produjo el disparo y establece las responsabilidades penales del caso.