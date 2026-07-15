La feroz crítica de un histórico de Inglaterra a Lionel Messi: «No defiende»

Este miércoles, la Selección Argentina protagonizará un choque histórico frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta, la Albiceleste buscará el pase a la gran final del próximo domingo, donde ya espera España.

En la previa de este picante duelo, varias voces opinaron sobre este encuentro. Uno de ellos fue el ex jugador ingles Jamie Carragher, que palpitó el partido contra Argentina y criticó con dureza a Lionel Messi.

Primero, el actual comentarista halagó a la Pulga recalcando lo difícil que es controlarlo: «Con Messi no hay nada nuevo. Lleva 20 años en esto y nadie encontró la respuesta. No creo que sea marcarlo individualmente, pero necesitan un plan«.

Jamie Carragher, el analista que criticó al capitán argentino.

Pero luego, señaló el poco esfuerzo defensivo del capitán argentino: «Deberían pensar en cómo sacar provecho de cómo camina por ahí cuando los oponentes tienen la pelota«. Y afirmó que «el lateral izquierdo de Inglaterra no debe quedarse a su lado durante todo el partido«.

Y para cerrar, el ex futbolista de Liverpool remató: «Pueden aprovechar el hecho de que Argentina solo defiende con nueve jugadores de campo«, apuntando claramente a Lionel Messi.

Cabe destacar que ya hay un antecedente entre ambos. En 2022, Carragher aseguró que Messi lo llamó «burro» en redes sociales luego de que criticara su llegada al PSG y la describiera como un «mal fichaje» por parte del equipo francés.

Estas declaraciones recuerdan a lo dicho por Louis Van Gaal, el por entonces técnico de Países Bajos en la previa al duelo por los cuartos de final de Qatar 2022 ante la Selección Argentina. «Messi no juega mucho con el rival cuando éste tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades», había asegurado el entrenador. Luego, en la cancha Messi jugó un partidazo convirtiendo un gol y festejándolo de cara al banco de suplentes neerlandés.

La crítica de Gallagher se suma a la de otro ex jugador británico. Hace unos días, Joe Cole aseguró que «hay que mandarlo a dormir» al astro y mostró plena confianza antes del partido: «Lo digo ahora, iremos a la final del Mundial. Tenemos velocidad y fuerza de sobra para vencer a Argentina»