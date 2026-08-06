Almada a River: cuánto gastó en refuerzos y los otros pases más caros del fútbol argentino

River acordó el fichaje de Thiago Almada y se convertirá en la compra más cara de la historia del fútbol argentino. El Millonario realizó una apuesta fuerte y gastó mucho en el actual mercado de pases.

El club de Núñez pagará 20 millones de euros por el jugador del Atlético Madrid. Llegará en los próximos días al país y firmará un contrato por tres años y medio.

Es el noveno refuerzo de River en este mercado de pases. En dólares, gastó un total de 67 millones. El único que llegó libre fue Nicolás Otamendi.

Después pagó 15M por Ángel Correa, 8.6M por Lucas Beltrán, 6M por Mauro Arambarri, 6M por Tobías Andrada, 5.8M por Francisco Ortega, 2.5M por Rafael Santos Borré y 500.000 por Giovanni González.

Los pases de Almada y Correa son los dos más caros de la historia del fútbol argentino. Igualado a los 15M de Correa está el de Cristian Medina de Boca a Estudiantes, con la ayuda de Foster-Gillett.

River también tiene el cuarto que es el de Lucas Pratto desde San Pablo por 14M. Esa misma cifra gastó Boca en 2007 para repatriar a Juan Román Riquelme del Villarreal.

River y Boca dominan el Top 10 ya que los siguientes son: Kevin Castaño (13M), Esequiel Barco (11M), Alan Velasco (10M), Sebastián Driussi (10M) e Iván Marcone (8M).