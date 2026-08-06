Crimen en Picún Leufú: 10 años y 8 meses de prisión para el hombre que mató a Gustavo Santos Villar

El tribunal dio a conocer la sentencia durante una audiencia realizada tras el juicio por el hecho ocurrido en noviembre de 2025.

La Justicia condenó a 10 años y ocho meses de prisión a Eliseo Eduardo Uircan por el homicidio de Gustavo Santos Villar, cometido en noviembre de 2025 en Picún Leufú. La pena fue impuesta por un tribunal integrado por el juez Eduardo Egea y las juezas Leticia Lorenza y Vanessa Macedo Font, que resolvió por unanimidad rechazar el pedido de absolución formulado por la defensa.

La sentencia fue informada luego de que el imputado hubiera reconocido su responsabilidad penal mediante un acuerdo parcial alcanzado en mayo pasado.

La pena y la postura de las partes

Durante la etapa de cesura, el fiscal jefe Gastón Liotard y el querellante solicitaron una condena de 10 años y ocho meses de prisión, monto que finalmente fue aceptado por el tribunal.

La defensa, en cambio, requirió la absolución del acusado, planteo que fue descartado por los magistrados.

Tras conocerse la resolución, el representante de la familia de la víctima sostuvo: «Consideramos que esa pena es suficientemente reparadora».

Cómo ocurrió el homicidio

Según la acusación, los hechos comenzaron durante la madrugada del 8 de noviembre de 2025, cuando Uircan y Santos Villar coincidieron en un local bailable de Picún Leufú. Allí mantuvieron una discusión que derivó en agresiones físicas en la vía pública, luego de salir del establecimiento.

Minutos más tarde volvieron a cruzarse a pocas cuadras y se produjo un nuevo intercambio de insultos. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la fiscalía, el imputado fue hasta la casa de un amigo, tomó un arma de fuego y se dirigió al domicilio de Santos Villar, ubicado en el barrio La Esperanza.

La víctima salió de la vivienda portando un machete. En ese momento, el acusado efectuó un primer disparo que no logró impactarlo. Cuando Santos Villar se abalanzó sobre él, realizó un segundo disparo que le provocó una herida en la zona abdominal.

Las lesiones derivadas de ese impacto ocasionaron posteriormente la muerte de la víctima, hecho por el que el tribunal confirmó la responsabilidad penal del acusado y fijó la pena de cumplimiento efectivo.