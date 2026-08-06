¿Qué cambios trae la Prestación por Desempleo ANSES en agosto 2026? Lo que necesitás saber

En el marco del reordenamiento de los pisos de ingresos laborales y de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó una actualización en las escalas de la Prestación por Desempleo.

A partir del 1 de agosto 2026, la entrada en vigencia del nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), establecido en $376.600 a través de la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, modificó de manera directa las bandas de contención para los trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa.

Esta herramienta de protección social otorga un ingreso temporario, además de garantizar la cobertura de obra social y aportes previsionales durante el período de búsqueda laboral.

Agosto 2026: cuáles son los nuevos montos y topes de la Prestación por Desempleo que fija ANSES

El valor individual que percibe cada beneficiario se determina calculando el 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante los últimos seis meses de actividad formal. Sin embargo, la normativa laboral impone límites para que la prestación no resulte desproporcionada ni insuficiente, atando sus escalas al salario mínimo.

A partir del esquema actualizado en agosto 2026, las bandas de cobro de la Prestación por Desempleo quedan reguladas de la siguiente forma:

Monto Mínimo (50% del SMVM): $188.300.

Monto Máximo (100% del SMVM): $376.600.

Es fundamental tener en cuenta que ANSES liquida este beneficio bajo el régimen de pago a mes vencido. Por esta razón, durante los giros bancarios efectuados en el transcurso de agosto 2026 se estarán acreditando los fondos correspondientes al período devengado de julio, cuyas escalas de liquidación respondían a los topes vigentes del mes anterior ($186.200 de piso y $372.400 de techo).

Los nuevos importes del piso, de $188.300, se verán reflejados plenamente en la liquidación del ciclo posterior.

Requisitos de ANSES para acceder a la cobertura por desempleo

Para que el organismo previsional apruebe el alta en la Prestación por Desempleo, los trabajadores comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo deben certificar una trayectoria previa de aportes al sistema de la seguridad social.

Los criterios de elegibilidad fijados por ANSES diferencian la modalidad de contratación:

Trabajadores permanentes : deben acreditar un mínimo de seis meses de aportes continuos o discontinuos, con contribuciones patronales durante los tres años previos al despido o cese del vínculo.

: deben acreditar un mínimo de seis meses de aportes continuos o discontinuos, con contribuciones patronales durante los tres años previos al despido o cese del vínculo. Trabajadores eventuales o de temporada : se exige haber prestado servicios durante más de 90 días en el último año inmediato anterior a la finalización del contrato laboral.

: se exige haber prestado servicios durante más de 90 días en el último año inmediato anterior a la finalización del contrato laboral. Causal habilitante: el cese de la relación laboral debe haber sido provocado por despido sin justa causa, vencimiento del plazo contractual o quiebra de la empresa empleadora, descartando situaciones de renuncia voluntaria.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo en Mi ANSES y plazos obligatorios

El procedimiento para solicitar la asistencia financiera ante ANSES puede iniciarse de manera remota a través de la plataforma digital Mi ANSES, o en forma presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI) con turno previo.

En ambos canales, el interesado debe presentar el Documento Nacional de Identidad junto con el instrumento legal que demuestre la desvinculación laboral (telegrama de despido, carta documento o copia fehaciente del contrato vencido).

Existe una regla de plazo perentoria: el trámite debe gestionarse obligatoriamente dentro de los 90 días hábiles posteriores a la fecha oficial de despido. En caso de presentar la solicitud transcurrido ese lapso, ANSES descontará un día de cobro por cada jornada hábil de demora, reduciendo el período total de la cobertura asignada al beneficiario.