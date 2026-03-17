El torneo Apertura al rojo vivo: así quedó la tabla tras la victoria de Racing y las caídas de San Lorenzo e Independiente

Martínez convirtió por duplicado y le dio el triunfo a Racing.

La fecha 11 del torneo Apertura está entrando en un tramo decisivo, con la pelea por los puestos de playoffs cada vez más ajustada. Anoche, Racing sumó de a tres, mientras que San Lorenzo e Independiente sufrieron duros revés. En el caso del Ciclón, la caída ante Defensa y Justicia derivó en la salida de Damián Ayude como entrenador.

En el inicio de la jornada, Barracas Central venció 2-1 a Atlético Tucumán y se metió en zona de clasificación. Luego, Aldosivi y Huracán igualaron 0-0 en un resultado que no le sirvió a ninguno porque ambos permanecen fuera de los puestos de acceso a la siguiente ronda. Tras el empate, el Tiburón despidió a Guillermo Farré.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo sufrió una dura derrota 5-2 ante Defensa y Justicia. El equipo volvió a retirarse bajo insultos y quedó a un punto de Platense, que hoy ocupa el último lugar de clasificación. El Halcón, en tanto, se consolidó en los puestos de arriba.

Más tarde, Racing superó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto en Avellaneda y escaló al sexto puesto. El conjunto cordobés continúa en el fondo de la tabla. La jornada tuvo un cierre caliente porque Independiente cayó 2-1 ante Instituto en Córdoba.

Cómo arrancó la fecha 11 del torneo Apertura

La fecha arrancó el sábado con la victoria de Vélez por 2-0 ante Platense en Vicente López. El Fortín se mantiene como líder e invicto de la Zona A, con 22 puntos.

Ese mismo día, Rosario Central dio vuelta el partido y derrotó 2-1 a Banfield en el Gigante de Arroyito. El ingreso de Ángel Di María fue determinante para la reacción del Canalla, que lo ganó sobre el final y se ubicó tercero en su grupo.

El domingo, el clásico cordobés entre Belgrano y Talleres terminó 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes. El Pirata no pudo alcanzar la cima de la Zona B.

Además, Independiente Rivadavia logró un triunfo agónico por 3-2 ante Gimnasia en La Plata y se subió a lo más alto de su grupo. En Núñez, River Plate venció 2-0 a Sarmiento, mientras que Boca Juniors igualó 1-1 con Unión en Santa Fe.

Cómo continúa la fecha 11 del torneo Apertura

Esta tarde, la fecha 11 cerrará con los encuentros entre Lanús y Newell’s, Central Córdoba frente a Riestra, y Gimnasia de Mendoza ante Estudiantes de La Plata.

Cómo quedaron las posiciones en la zona A

Vélez (22), Unión (16), Defensa y Justicia (16), Estudiantes de La Plata (15), Talleres de Córdoba (15), Boca Juniors (14), Independiente (14), Platense (14), San Lorenzo (13), Lanús (12), Instituto (11), Central Córdoba (9), Gimnasia de Mendoza (9), Deportivo Riestra (6), Newell’s (3).

Cómo quedaron las posiciones en la zona B

Independiente Rivadavia (20), Belgrano (19), Rosario Central (18), Tigre (17), River Plate (17), Racing (15), Barracas Central (15), Gimnasia de La Plata (14), Huracán (13), Argentinos Juniors (11), Banfield (10), Sarmiento (10), Atlético Tucumán (6), Aldosivi (5), Estudiantes de Río Cuarto (4).