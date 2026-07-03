La FIFA respaldó la intervención del VAR en el polémico gol anulado a Croacia: qué dice el comunicado

La FIFA respaldó la decisión arbitral que dejó a Croacia sin chances de clasificar a octavos del Mundial 2026. A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que el gol de Josko Gvardiol fue correctamente anulado por fuera de juego gracias a la información que aportó el chip incorporado en la pelota oficial.

Portugal se impuso 2-1 y eliminó a Croacia, pero la gran polémica de la jornada fue sobre el cierre del encuentro. Con diez minutos de descuento adicionados por el árbitro noruego Espen Eskas, Gvardiol marcó el que parecía ser el 2-2 a los 102 minutos, un resultado que habría llevado el partido al tiempo suplementario. Sin embargo, el VAR intervino y anuló el tanto.

¡IMPRESIONANTE FINAL! ¡ANULADO EL EMPATE DE CROACIA EN EL MINUTO 102!



Gvardiol ponía el 2 a 2 para el conjunto croata pero el árbitro, a instancias del VAR, anuló el tanto por offside. pic.twitter.com/w88r5Md8pU — TyC Sports (@TyCSports) July 3, 2026

La acción que originó la controversia involucró a Igor Matanović. En el envío al área portuguesa, el delantero croata intentó conectar de cabeza y, a simple vista, parecía no haber tocado el balón o haberlo rozado apenas. Esa mínima acción fue detectada por el sensor del balón y terminó siendo determinante para la revisión.

La explicación de la FIFA

En su comunicado, la FIFA señaló que «los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve», lo que brinda a los árbitros «un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas.»

Además, el organismo explicó que «los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del Adidas Trionda demostraron que hubo contacto por parte del número 20 de Croacia«, motivo por el cual el árbitro pudo determinar correctamente la posición de fuera de juego.

Ese leve toque modificó el momento exacto en el que debía evaluarse la posición de Mario Pasalic, quien recibió el balón antes de la definición de Gvardiol. Al confirmarse el contacto de Matanović, Pasalic quedó adelantado y el gol fue invalidado.

Cómo funciona el chip de la pelota

La tecnología utilizada es una unidad de medición inercial (IMU), un sensor ubicado en el centro de la pelota que envía 500 datos por segundo a la sala del VAR. Esa precisión permite identificar el instante exacto en que un futbolista toca la pelota, eliminando el margen de interpretación sobre el momento del contacto.

El dispositivo funciona mediante una batería recargable por inducción y permanece fijado en el centro del balón con un sistema de tensores, lo que garantiza su estabilidad durante todo el encuentro, incluidos los minutos adicionales.

Durante la transmisión televisiva, esa información se representa mediante un gráfico similar a un latido cardíaco, que marca el instante exacto del contacto. La tecnología debutó en la Eurocopa 2024 y tuvo en este partido una de sus intervenciones más controvertidas desde su implementación.

La jugada incluyó otro detalle que aumentó la complejidad del análisis. Antes de llegar a Pasalic, el balón también rozó al defensor portugués Renato Veiga, aunque su intervención fue considerada involuntaria. De acuerdo con la Regla 11 del fútbol, ese tipo de contacto no habilita a un jugador que ya estaba en posición de fuera de juego, por lo que la decisión inicial se mantuvo.

Con información de Infobae