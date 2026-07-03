Las características de Cabo Verde, la sorpresa del Mundial 2026 que se medirá con Argentina

Si en la previa del Mundial 2026 le decían a la Selección Argentina que su rival en 16avos de final iba a ser Cabo Verde no lo hubiera creído. Cuando el horizonte apuntaba a España o Uruguay como posibles rivales, los africanos sorprendieron al mundo y lograron el segundo puesto de ese grupo.

Aunque el equipo nacional pueda sentir alivio por evitar un cruce de mayor renombre, subestimar a Cabo Verde sería un error y los dirigidos por Lionel Scaloni lo tienen claro.

Los isleños dieron un golpe en la mesa ya en el debut al empatar 0 a 0 con España. Con mucho orden y disciplina, se cerraron bien atrás y los europeos apenas le crearon un par de ocasiones claras. Ahí apareció la figura de su arquero de 40 años Vozinha, clave para sostener el cero. No les hizo falta aplicar rigor físico y cometieron una sola falta en todo el partido.

Contra Uruguay, aprovechó muy bien los errores de la Celeste y logró empatar 2 a 2. Abrió el marcador de tiro libre, se lo dieron vuelta y lo igualó en el complemento. En el cierre contra Arabia, volvió a estar firme para prolongar el invicto y otro 0 a 0 le alcanzó para quedar segundo.

Para Cabo Verde, el hecho de participar en un Mundial ya es histórico y esta es la primera copa a la que logra clasificar. En las Eliminatorias de África, sacó boleto por delante de Camerún con 7 triunfos en 10 partidos y solo una derrota.

El país apenas tiene una superficie de 4.000 kilómetros y es una de las islas que se encuentra frente a la costa senegalesa. Se independizó de Portugal hace 51 años y debutó como selección en 1978, aunque recién se afilió a la FIFA en 1986.

Históricamente, tuvo un equipo amateur y sus posibles figuras elegían otras selecciones como es el caso del portugués Nani (nacido en la isla), el francés Patrick Veira y el sueco Henrik Larsson (ambos de padre caboverdiano).

Desde 2010, el país comenzó un proceso de rastreo para convencer a futbolistas descendientes de jugar para la selección africana. Logró subir la vara de su jerarquía, empezó a competir mejor en el continente y se pudo meter en una cita mundialista.

A ese meteórico crecimiento se sumó su histórica fase de grupos. Cabo Verde cumplió sueños impensados y, en Argentina, esperamos que ya hayan tenido suficiente por ahora.