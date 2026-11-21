Leandro Paredes llega a la final en plenitud desde lo físico y es la mejor noticia para Boca. (Foto: Clarín Fotografía)

Boca se enfrentará con Atlético Mineiro este sábado desde las 19.30 por la gran final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que tendrá un marcado predominio de hinchas xeneizes, y contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y la transmisión televisiva de ESPN y DSports.

Para este duelo trascendental, en el que el Xeneize está ante la oportunidad de romper una sequía internacional de 18 años, Rodolfo Arruabarrena ya confirmó la formación del conjunto argentino.

La única duda del Vasco pasaba por quién acompañaría a Miguel Merentiel y Sebastián Villa en el ataque. Finalmente, Tomás Aranda le ganó la pulseada a Alan Velasco y será titular esta tarde en Colombia.

El juvenil de 19 años no juega desde el arranque hace casi tres meses, ya que a fines de agosto sufrió una fractura en el peroné de su pierna derecha. Sin embargo, viene de ingresar en el complemento en los últimos dos partidos y Arruabarrena apuesta por él para el encuentro decisivo.

Por otro lado, el único cambio respecto al equipo que salió desde el arranque en la victoria frente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina es el ingreso de Lautaro Blanco, recuperado, en lugar de Malcom Braida.

Además, Milton Delgado, como se preveía, será titular a pesar de la molestia en la rodilla que sufrió el martes durante un entrenamiento y acompañará a Santiago Ascacíbar y al capitán Leandro Paredes, que llega en plenitud, en la mitad de la cancha.

La formación de Boca vs. Atlético Mineiro, confirmada

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro (probable): Everson; Natanael, Vitao, Lyanco, Renan Lodi; Fred, Maycon, Kevin Castaño; Tomás Cuello, Mateo Casierra, Bernard. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 19.30 de Argentina (17.30 de Colombia).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV y streaming: ESPN, DSports y Disney+ Premium.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.