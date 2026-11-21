El Gobierno atribuye la suba del riesgo país y las turbulencias financieras a factores externos y a la incertidumbre política sobre la continuidad de Javier Milei después de 2027. Pese al deterioro de los indicadores, en la Casa Rosada descartan modificar el rumbo económico y sostienen que el programa debe mantenerse sin cambios.

Riesgo país y dólar en alza: Milei descarta cambios en el rumbo económico

“El plan no se toca“, es la consigna que se repite en los despachos oficiales según un artículo publicado por La Nación. La semana terminó con un contraste para el oficialismo: mientras consiguió avanzar con el dictamen de la reforma electoral tras un principio de acuerdo con los gobernadores, el riesgo país superó los 1000 puntos y el dólar oficial alcanzó los $1595, su valor más alto del año.

En el diagnóstico del Gobierno, la volatilidad internacional explica buena parte del escenario. Entre los factores mencionan la suba del petróleo, las turbulencias en los mercados emergentes, la derrota electoral de Donald Trump en las elecciones de medio término y la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente.

Sin embargo, los funcionarios también reconocen que la situación política local impacta en las expectativas de los inversores. Además de la reorganización del peronismo, que ya muestra movimientos de Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, en Balcarce 50 comenzaron a señalar a Patricia Bullrich como otro factor de incertidumbre por sus posibles aspiraciones presidenciales.

“La situación local toca el riesgo país porque los actores económicos no tienen tan claro que Milei gane la elección. Afecta lo del peronismo, afecta lo de Patricia”, reconoció una fuente oficial, según el medio nacional.

En paralelo, el oficialismo apuesta por la eliminación de las PASO y por los acuerdos con las provincias para mostrar capacidad de construcción política. Sin embargo, dentro del propio Gobierno hay dudas sobre cuánto puede contribuir ese entendimiento a reducir el riesgo país.

Respecto del dólar, funcionarios y economistas cercanos a Milei sostienen que no existe una crisis cambiaria y atribuyen la suba del indicador financiero a la desconfianza sobre el futuro político.

Mientras tanto, volvió a instalarse entre economistas oficialistas la posibilidad de avanzar hacia una dolarización o una caja de conversión. Milei y el ministro Luis Caputo, sin embargo, evitaron referirse públicamente a las turbulencias y mantuvieron su defensa del programa económico.