La interna del peronismo bonaerense tuvo un impasse con un acuerdo entre La Cámpora y el espacio del gobernador Axel Kicillof. El diputado nacional Máximo Kirchner asumió como presidente del Congreso del PJ provincial, en una asamblea virtual que duró apenas diez minutos y estuvo alejada de la tradicional liturgia peronista.

La Cámpora y Kicillof sellaron una tregua

Según detalló Infobae, el entendimiento incluyó el reparto de los 64 cargos partidarios entre ambas corrientes y una distribución equitativa de los representantes bonaerenses en el Congreso Nacional del PJ.

La reunión fue encabezada por Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y presidente provisional del Congreso, quien propuso la candidatura de Kirchner. La convocatoria reunió a los 912 congresales mediante una modalidad virtual desde la sede partidaria de La Plata.

La nueva Mesa Directiva reflejó el equilibrio alcanzado. Las cuatro vicepresidencias quedaron para Pablo Zurro, Carlos Bianco, Cristina Álvarez Rodríguez y Federico Achával. En tanto, Jorge Ferraresi asumió como secretario general.

Uno de los puntos centrales fue la designación de los representantes nacionales: Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario ocuparán dos lugares, mientras que Teresa García y Máximo Kirchner tendrán los otros dos. La incorporación del gobernador le garantiza presencia directa en la conducción partidaria nacional, en medio de la reorganización del peronismo hacia 2027.

La tregua llegó después de una semana de nuevas tensiones, expuestas durante los actos por el Día de la Militancia, donde el espacio de Sergio Massa tuvo protagonismo sin participación de Kicillof ni de sus principales dirigentes.

El acuerdo, sin embargo, no clausura la disputa. La próxima discusión será la definición de las reglas electorales para las legislativas de 2027, un proceso en el que tendrá un papel central la Junta Electoral presidida por Leonardo Nardini.