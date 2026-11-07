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La Fórmula 1 desde adentro: las mejores postales de Interlagos antes de la clasificación

El piloto argentino completó las tres prácticas y se prepara para afrontar la clasificación desde las 15, bajo una intensa lluvia. Mientras tanto, Interlagos ofrece un recorrido visual por los boxes, los equipos y todos los detalles de la Fórmula 1 desde adentro.

Tomás Arribas

Por Tomás Arribas

Franco Colapinto, a bordo del A256 en una de las prácticas libres en Interlagos. (Foto: Alpine)

Franco Colapinto, a bordo del A256 en una de las prácticas libres en Interlagos. (Foto: Alpine)

Los pronósticos eran acertados y la incesante lluvia paulista terminó por azotar el circuito de Interlagos. La jornada había comenzado con una práctica marcada por las nubes y sin precipitaciones, pero el panorama cambió con el correr de las horas. Franco Colapinto completó las tres sesiones y, desde las 15 -si no hay modificaciones-, volverá a salir a pista para afrontar la clasificación del Gran Premio de Brasil.

Mientras los equipos trabajan a contrarreloj para preparar los neumáticos de lluvia y ajustar los últimos detalles de sus monoplazas, Interlagos ofrece un espectáculo que también se vive fuera de la pista.

Los boxes, los mecánicos, los pilotos y los autos forman parte de una jornada especial, marcada por las condiciones climáticas y la expectativa por la clasificación.

Acá, las mejores fotos de la Fórmula 1 desde adentro de Interlagos:

Fotos: Tomás Arribas, enviado especial a San Pablo.


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Los pronósticos eran acertados y la incesante lluvia paulista terminó por azotar el circuito de Interlagos. La jornada había comenzado con una práctica marcada por las nubes y sin precipitaciones, pero el panorama cambió con el correr de las horas. Franco Colapinto completó las tres sesiones y, desde las 15 -si no hay modificaciones-, volverá a salir a pista para afrontar la clasificación del Gran Premio de Brasil.

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