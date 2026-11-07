¿Argentina recibe al papa León XIV con o sin alertas? Así estará el tiempo este fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su mapa de advertencias e informó que el fin de semana largo por la llegada del papa León XIV estará marcado por una mejora general del clima, aunque algunas provincias registrarán intensas ráfagas de viento.

El organismo anticipó que, si bien se mantendrán alertas activas hasta el lunes 9 de noviembre, estos fenómenos no afectarán de lleno a las provincias que el Sumo Pontífice recorrerá durante su estadía en el país.

Las alertas activas este fin de semana largo y las provincias afectadas

Este sábado 7 de noviembre rige una alerta amarilla por tormentas que alcanzará exclusivamente a la provincia de Misiones. El área experimentará precipitaciones aisladas, algunas localmente fuertes o severas, acompañadas de caída de granizo, ráfagas intensas y acumulados de entre 20 y 50 mm, los cuales podrían superarse de forma puntual.

El domingo 8, un temporal de viento llegará a la Patagonia y afectará a Santa Cruz y Tierra del Fuego. El pronóstico anticipa vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que alcanzarán los 90 km/h.

Finalmente, el lunes 9 de noviembre -feriado nacional por la llegada del Papa a la Argentina- se registrará otra alerta amarilla por vientos fuertes que se limitará únicamente a Tierra del Fuego, con similares marcas de intensidad y ráfagas de hasta 90 km/h.

El tiempo en las provincias que visitará el Papa este domingo y lunes

El papa León XIV visitará la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores durante este domingo 8 y lunes 9 de noviembre de 2026. El pronóstico meteorológico anticipa las siguientes condiciones para ambas jornadas: