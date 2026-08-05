Masters 1000: batacazo de Thiago Tirante ante uno de los favoritos en Montreal

El platense espera en tercera ronda por el ganador del duelo entre el belga Collington y el australiano Popyrin.

Un triunfo que recordará por mucho tiempo. Ante uno de los grandes aspirantes a la corona en suelo canadiense, el platense Thiago Tirante consiguió una de las mejores victorias de la legión argentina en el Masters 1000 de Montreal, preparatorio para el US Open.

El actual 65° del mundo jugó un tenis de alto vuelo para eliminar hoy al estadounidense Taylor Fritz, 7° preclasificado del torneo y uno de los máximos favoritos al título, por 7-5 y 6-3, en casi una hora y media de partido.

Si bien el norteamericano, reciente campeón del ATP 500 de Washington, evidenció problemas físicos en el segundo set, Tirante tuvo un desempeño sin figuras, destacándose su eficacia y notable agresividad desde el fondo de cancha.

En la tercera vuelta, el argentino cruzará con el ganador de duelo que protagonizan el belga Raphaël Collignon, 32° preclasificado, y el australiano Alexei Popyrin, proveniente de la clasificación, y verdugo del argentino Román Burruchaga en la víspera.

El otro jugador nacional que hoy sacó pasaje a la siguiente ronda fue el bonaerense Mariano Navone, 44° del ranking mundial, quien se repuso de un comienzo adverso y terminó imponiéndose sobre el monegasco Valentin Vacherot, 14° preclasificado, por 1-6, 6-3 y 6-3.

Mariano #Navone (#44) logró una de las victorias más valiosas de su carrera sobre superficie dura. Por la R2 del Masters 1000 canadiense, en #Montreal, ante el monegasco Valentin Vacherot (#18) por 1-6, 6-3 y 6-3, en 2h04m.

R3: Fils o Svajda.#getty pic.twitter.com/exI6IFQq5F August 5, 2026

Distinta suerte corrió para los argentinos Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Juan Manuel Cerúndolo, quienes fueron derrotados y eliminados este mediodía argentino en la segunda vuelta del torneo canadiense.

La última raqueta nacional en salir a la cancha hoy será el bonaerense Francisco Cerúndolo, 18° en el listado de favoritos en Montreal, midiéndose ante el estadounidense Alex Michelsen (42°).