Las formaciones de Independiente y Boca para el clásico por el Clausura, confirmadas

Boca visita a Independiente desde las 17 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 14 del torneo Clausura. El árbitro será Nazareno Arasa y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

Rodolfo Arruabarrena ya confirmó el once inicial del Xeneize, que tendrá algunas modificaciones respecto al equipo que salió desde el arranque en la victoria ante Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El arquero volverá a ser Álvaro Montero y la primera modificación estará en la defensa: Malcom Braida ocupará el lateral izquierdo en lugar de Lautaro Blanco, quien no fue convocado por una fatiga muscular. El resto de la última línea se mantiene sin cambios, con Leandro Lozano por el costado derecho y Lautaro Di Lollo y Facundo «Jagger» Herrera en la zaga central.

En la mitad de la cancha aparece una de las novedades del equipo: Leandro Paredes será titular. El capitán jugó ante Vasco da Gama apenas 11 días después de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho y ahora volverá a meterse en el once inicial en lugar de Rodrigo Battaglia. Compartirá el mediocampo con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Por último, en ataque, Alan Velasco le ganó la pulseada a Sebastián Villa y será titular junto a Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Por su parte, Independiente también presentará dos sorpresas en la formación de Jadson Viera. La primera estará en el arco, donde el uruguayo Santiago Mele reemplazará a Rodrigo Rey. Desde su llegada al club a mitad de año, el arquero disputó un solo partido: fue derrota 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.

La otra novedad estará en el ataque: Josías Palais ingresará por Luciano Cabral, en una variante diferente a la que se preveía, ya que Matías Abaldo aparecía como el candidato a aparecer en el once inicial.

Formaciones, hora y TV

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Maximiliano Meza, Josías Palais; Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Hora: 17.

Árbitro: Nazareno Arasa.

TV: ESPN Premium.