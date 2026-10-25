Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos llenaron el Centro Cívico de Bariloche

Como parte de los festejos de la Semana de la Juventud, Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos se presentaron en el gran escenario del Centro Cívico de Bariloche con un show que hizo bailar y cantar a toda la plaza hasta las doce de la noche.

El conjunto cordobés viene de colmar cuatro estadios en Buenos Aires y es uno de los más reconocidos en el género. Con entusiasmo, se presentaron en Bariloche por primera vez, invitados por el Concejo Deliberante de Bariloche, que organiza el evento, y el Gobierno de la Provincia de Río Negro.



Con emoción, los barilochenses esperaron desde temprano la llegada de los músicos, que dieron comienzo al show cerca de las diez de la noche. Alrededor de la plaza, los stands coloridos de los estudiantes de la ciudad ofrecían desde hamburguesas y panchos hasta comidas más elaboradas, junto a las opciones dulces entre las que se repetían waffles y distintos tipos de postres.

Algunas de las canciones que sonaron, como “perdonarte para qué”, “como lo hizo”, “tu fan” y otros covers como “entra en mi vida”, “que lloro” y el enganchado que tiene al Keso Pavón como voz principal, cautivaron al público barilochense.

Luego del show, Eugenia Quevedo y su compañero de escenario recibieron a la prensa y se sacaron fotos con los fans que los esperaban debajo del escenario. «No venía a Bariloche desde el viaje de egresados», recordó la artista cordobesa.



Promediando el show, el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río junto al concejal Juan Pablo Ferrari y la asesora letrada del municipio Yanina Sánchez entregaron unos presentes a los artistas y agradecieron su presencia en la Semana de la Juventud.



El intendente de Bariloche en el discurso de apertura de la Semana de la Juventud. Foto: Gentileza



En la previa al recital, el Intendente Walter Cortés participó del acto de apertura y felicitó a los jóvenes de todos los colegios por el esfuerzo y la creatividad puestos en el armado de sus stands. En el escenario estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, y concejales de la ciudad, además de Yanina Sánchez, asesora letrada y primera candidata de la lista oficialista en las próximas elecciones en Bariloche. También participaron la Reina Nacional de la Nieve 2026, Tiziana Merino; la primera princesa, Delfina Tagliani; y la segunda princesa, Lucía Vargas.

Tributo a Virus

Más temprano, cerca de las dos de la tarde, Federico Moura, sobrino del legendario cantante de Virus, cantó los clásicos de la banda en el mismo escenario ememorando las mejores épocas de la década de los años 80.

Tributo a Virus en el Centro Cívico. Foto: Gentileza

El artista, junto a su banda, repasó todos los éxitos de Virus, en el show que no había podido realizarse este viernes por las condiciones climáticas. En la plaza, jóvenes y adultos bailaron al ritmo de una banda que trasciende todos los tiempos.

Algunas personas que habitaron los recitales de Virus, recordaban esas épocas y, a la vez, adolescentes de los colegios que participan de la Semana de la Juventud bailaban y lucían sus vestuarios adecuados a la consigna de este año: «lo viejo, funciona».