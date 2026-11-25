Boca recibirá a Independiente Rivadavia este miércoles desde las 21 por los octavos de final del torneo Clausura. El árbitro será Luis Lobo Medina y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

El ganador del duelo en la Bombonera se medirá con Gimnasia de La Plata, que viene de eliminar a Newells, en busca de un lugar en las semifinales. Si el Xeneize avanza de ronda, será local nuevamente. En caso contrario, el encuentro se disputará en el Bosque.

Rodolfo Arruabarrena confirmó el equipo titular con una modificación respecto al que enfrentó a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, en la que Boca se impuso 2-0 y puso fin a una sequía internacional de 18 años.

Santiago Ascacíbar, autor del primer gol en Barranquilla, llegó a aquel encuentro con una sobrecarga en el isquiotibial y esta noche comenzará en el banco de suplentes. Tomás Belmonte será su reemplazante.

Por otro lado, Leandro Paredes, que también estaba en duda por cuestiones físicas, finalmente será titular y compartirá el mediocampo con Milton Delgado y el propio Belmonte.

La formación de Boca vs. Independiente Rivadavia, confirmada

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia (probable): Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora: 21.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: La Bombonera.