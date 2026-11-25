El gremio docente Unter se concentró frente a la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro, en Cipolletti, en el marco del paro provincial de 24 horas. La protesta reunió a las seccionales de Cipolletti-Fernández Oro, Cinco Saltos, Allen y Fiske Menuco, que se movilizaron sobre la Ruta Nacional 22 para reclamar respuestas al Gobierno provincial.

Desde la conducción de Cipolletti-Fernández Oro explicaron a través de sus redes sociales que eligieron ese lugar por el rol estratégico del organismo en la política energética provincial. «Esta Secretaría tiene rango de Ministerio y es desde donde el Gobierno de Río Negro define toda su política energética. No es una oficina más», señalaron.

El edificio de energía queda a metros de la Ruta 22. Foto: gentileza.

«Vinimos acá para decirlo bien claro: plata hay. Hay para las petroleras, para VMOS, para el GNL, para las concesiones», afirmaron. También reclamaron que esos recursos se destinen a salarios, jubilaciones y escuelas.

Los reclamos de Unter en el paro provincial

Entre los principales pedidos del sindicato figuran una recomposición salarial real, la regularización de la deuda por aportes jubilatorios y el rechazo a las auditorías médicas privadas. También reclamaron obras y mantenimiento urgente en los establecimientos educativos y mejores condiciones laborales en todos los niveles y modalidades.

La medida de fuerza se concretó después de que venciera el plazo que Unter había fijado para que el Gobierno convocara a una nueva paritaria. «En el último Congreso le dimos plazo al Gobierno hasta mediados de noviembre para que nos convoque a paritaria por aumento salarial, condiciones de trabajo y respuesta a todos los reclamos de la última paritaria. No lo hizo», cuestionaron desde la seccional.

El conflicto se profundizó luego de que el gremio rechazara la última propuesta salarial del Ejecutivo, que contempló un incremento del 4,18%. Unter consideró insuficiente la oferta y también reclama respuestas por más de 300 trámites jubilatorios demorados y la continuidad de las mesas de trabajo con Educación.

Qué dijo Weretilneck sobre el paro docente

El gobernador Alberto Weretilneck calificó como «lamentable» la decisión de Unter de realizar un nuevo paro y pidió mayor flexibilidad a la conducción sindical. Durante una actividad en Dina Huapi, defendió el esquema de actualización salarial de la Provincia, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

«Lo que digo claramente es que a los gobiernos se los mire por los gestos y el hecho de actualizar salarios por IPC significa que estamos haciendo todo el esfuerzo para que el salario no se deprecie por la devaluación y esto tiene que ser valorado», explicó.

El mandatario también aclaró que su planteo no significa que considere suficientes los salarios docentes. En ese sentido, recordó una conversación con la secretaria general del gremio, Laura Ortiz, y sostuvo: «Por lo menos aprueben que estamos actualizando los salarios por IPC y después dejemos los otros temas en los que no hay acuerdo para otras discusiones». Además, ratificó que se descontarán los días no trabajados por adhesión a la medida de fuerza.