La Justicia endureció las condiciones para que Chiqui Tapia pueda salir del país.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante elevó de $30 millones a $50 millones la caución que debe depositar Claudio “Chiqui” Tapia para obtener autorización para viajar al exterior. Además, el magistrado dispuso que el presidente de la AFA firme de manera presencial un acta en los tribunales antes de abandonar la Argentina.

La decisión se tomó luego de que Tapia solicitara permiso para viajar a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil por distintos compromisos institucionales vinculados con la Conmebol y la FIFA. La autorización judicial se extiende hasta el 13 de diciembre.

Al fundamentar el incremento de la garantía, Amarante consideró la capacidad económica del dirigente y los gastos asociados a los desplazamientos internacionales.

En su resolución, el magistrado sostuvo que los viajes previstos son “demostrativos de una sobrada solvencia en cabeza del nombrado” y que, por ese motivo, correspondía ajustar el monto de la caución.

Para completar los $50 millones exigidos, Tapia debió transferir otros $20 millones a una cuenta del Banco Nación.

Los nuevos requisitos que debe cumplir Chiqui Tapia para viajar

Además del incremento de la garantía económica, el juez modificó el procedimiento para que el titular de la AFA se comprometa a respetar el itinerario informado y regresar al país dentro del plazo establecido.

Hasta ahora, Tapia podía firmar el acta correspondiente de manera digital. Sin embargo, Amarante ordenó que el trámite se realice presencialmente en los tribunales en lo Penal Económico, ubicados en el barrio porteño de Retiro.

Por ese motivo, antes de partir hacia Colombia, el dirigente se presentó ante la Justicia para cumplir con el nuevo requisito.

Entre las actividades previstas durante las próximas semanas figuran la final de la Copa Libertadores en Uruguay, una reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA en Suiza y el sorteo del Mundial femenino de 2027 en Brasil.

Las causas judiciales que complican a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Las restricciones para salir del país se enmarcan en la investigación por la presunta apropiación indebida de impuestos y recursos de la seguridad social por más de $19.300 millones por parte de la AFA.

A fines de marzo, el juez Amarante procesó a Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y dispuso embargos sobre sus bienes por $350 millones para cada uno.

La medida también alcanzó al exsecretario general Víctor Blanco, al actual secretario general Cristian Malaspina y al gerente general Gustavo Lorenzo.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La acusación sostiene que la institución habría retenido fondos correspondientes a obligaciones impositivas y previsionales sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales.

El 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos de los dirigentes, una decisión que acercó el expediente a una eventual instancia de juicio oral.

En paralelo, Amarante investiga la presunta utilización de facturas apócrifas por $290 millones durante 2024 y 2025.

Tapia también está bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en relación con su desempeño como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). En septiembre, la Justicia ordenó levantar su secreto fiscal y bancario a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, con el objetivo de analizar la evolución de su patrimonio, sus ingresos y sus movimientos financieros.

A estos expedientes se suma la investigación por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino. La Corte Suprema resolvió por unanimidad que la causa vuelva a quedar en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá avanzar en la reconstrucción del origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y su posible vinculación con la AFA.

Por último, el empresario Guillermo Tofoni solicitó que se investigue a otras cinco sociedades radicadas en el exterior que habrían intervenido en la administración de los ingresos de la entidad por contratos comerciales y partidos amistosos de la Selección argentina.