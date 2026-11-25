«Cada vez que hablamos de adolescentes, y de lo que sufren o lo que les pasa, estamos hablando en el aire, sin datos concretos», sostuvo el médico especialista en pediatría y adolescencia e investigador principal de Fundar, Fernando Zingman. Por eso, realizaron una encuesta para reunir información. ¿Qué mostró esa «fotografía»? Que experimentan soledad en su entorno general y en la escuela.

Se trata del protocolo Salud Mental Adolescente (SaMA), una herramienta de rastrillaje que el equipo de Fundar diseñó y validó ante la falta de estadísticas locales. Su primera aplicación en terreno ocurrió en mayo en el departamento de Calingasta, en San Juan, tras un convenio entre el gobierno provincial y la minera Glencore Pachón.

Sobre una población estimada de 800 estudiantes secundarios de entre 13 y 17 años, el relevamiento analizó 212 encuestas completas. Los resultados mostraron una acumulación de factores de riesgo: el 48,3% manifestó sentimientos intensos de soledad, un 27,4% presentó indicadores de ansiedad, un 25,9% admitió autolesiones en el último año y un 22,2% consideró seriamente quitarse la vida.

Sin embargo, el 65,9% de los jóvenes expresó niveles altos de felicidad y el 61,8% manifestó una mirada positiva hacia el futuro. «Hablamos de adolescentes como si todos estuvieran mal, enfermos o sufriendo, y coexiste el momento del bienestar con el malestar, como en todas las personas», remarcó Zingman.

Salud mental adolescente: un estudio revela altos niveles de soledad

La investigación relevó las escuelas secundarias diurnas de las localidades sanjuaninas Barreal, Tamberías y Villa Calingasta. Allí, los datos exhibieron que los padecimientos rara vez aparecen aislados: en un 34% de los estudiantes coincidieron seis o más factores de riesgo de manera simultánea.

Además de la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria alcanzaron al 26,4% y la depresión afectó a uno de cada cuatro jóvenes (25%). Para los investigadores, el cruce de variables resultó revelador: quienes reportaron soledad en el ámbito escolar mostraron una asociación directa con la depresión, la ansiedad y los pensamientos suicidas. «La soledad en la escuela es la que está más vinculada al malestar», advirtió Zingman.

El consumo de alcohol y las situaciones de violencia también emergieron como indicadores críticos dentro de la muestra sanjuanina. El 25,5% de los encuestados presentó un consumo de alcohol de alto riesgo y un 14,6% sufrió episodios de pérdida de memoria por esa causa.

En paralelo, el 11% de los estudiantes denunció haber sufrido abuso sexual, con una prevalencia del 16,9% en mujeres frente al 2,3% en varones. El 27,8% atravesó episodios de bullying o ciberacoso.

Pantallas, privación del sueño y obstáculos para recibir atención

El estudio detectó, además, que quienes protagonizaron peleas físicas con lesiones tendieron a autolesionarse en mayor medida. «No es que un chico se peleó porque fue una gresca sin importancia, tiene connotaciones y es importante que el mundo adulto lo refiera», señaló el investigador.

En cuanto al entorno digital, más de la cuarta parte de los adolescentes (26,9%) evidenció un uso problemático de redes sociales y un 21,7% sufrió la difusión no consentida de fotos o datos personales, práctica conocida como doxeo. Aunque más del 20% admitió haber apostado dinero en línea alguna vez, no se detectó ludopatía problemática en esta población.

Lejos de funcionar como un refugio, la hiperconectividad se asoció a la falta de descanso y a una mayor exposición al acoso. «Las redes sociales no ofrecen escucha», remarcó Zingman. Para el pediatra, las plataformas digitales no contribuyen a mitigar el aislamiento emocional de los jóvenes.

Las dificultades socioeconómicas de los hogares aparecieron como otro condicionante de peso en la vida cotidiana de los estudiantes de San Juan. Alrededor del 26% de los encuestados afirmó que realiza actividades para obtener ingresos.

Quienes manifestaron un fuerte malestar económico en sus familias evidenciaron mayores niveles de privación del sueño. Dentro de ese grupo, el 70% duerme como máximo seis horas por noche. «Los chicos duermen poco y tienen que dormir más», recalcó Zingman.

El especialista vio con preocupación la brecha entre la necesidad de asistencia y el acceso real a los cuidados. El 13,2% de los participantes intentó quitarse la vida en el último año, pero el 85,7% de ellos no recibió ninguna ayuda profesional posterior. A su vez, el 24,5% reconoció que no pide ayuda aunque la necesita.

El 18,9% nunca inició un tratamiento necesario, principalmente por vergüenza (70,1%) y por barreras familiares o económicas. Un 11% señaló trabas directas en su casa porque los adultos desestiman el problema o no les permiten acudir a consulta.

Cómo acompañar a los adolescentes: el rol de las escuelas, clubes y familias

Zingman insistió en que los resultados del protocolo SaMA no constituyen un diagnóstico médico ni clínico: «Es una herramienta de detección temprana» para construir una línea de base y orientar políticas públicas.

El instrumento, de acceso libre para ministerios y provincias, busca brindar datos concretos. «Después de aplicar la encuesta ya no son cuestiones genéricas, sino que permite visualizar dónde priorizar y qué priorizar en el abordaje de salud mental», explicó el especialista de Fundar.

Según el análisis del equipo, la respuesta institucional exige articular el sistema educativo, la red sanitaria y los espacios comunitarios. «No se soluciona con más psicólogos dentro de la escuela. Se soluciona capacitando a adultos en escuchar, en darse cuenta cuando hay malestares y en armar programas específicos», sostuvo.

¿Dónde debería reforzarse la escucha hacia los adolescentes? «La escuela indudablemente es un lugar que tiene que estar atento, preparado, articulando con el sistema de salud. También hay otros lugares, como los clubes de barrio, centros de desarrollo comunitario», enumeró el pediatra.

Y resaltó un aspecto clave: «Cuando hay confidencialidad en el sistema de salud, los chicos y las chicas cuentan, abren y buscan ayuda. Cuando está el riesgo de que los van a exponer, ahí no están hablando».

En cuanto a las familias, sugirió promover un vínculo de «puertas abiertas». Aconsejó evitar amenazas o reacciones punitivas del estilo: «Si yo me entero te mato». «Ese tipo de afirmaciones tan taxativas nunca sirven», insistió. Sostuvo que los adolescentes necesitan saber que su círculo cercano «siempre va a ser un lugar cariñoso que te va a aceptar, hagas lo que hagas».

Pese a que los indicadores resultan preocupantes y deben ser abordados de forma integral, Zingman señaló que los altos niveles de optimismo son un buen indicio. «Esa cuestión del optimismo hacia el futuro es una base para trabajar, porque creo que a veces los adultos pierden el optimismo sobre el futuro. Y es importante no transmitirlo», enfatizó.