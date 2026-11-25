La reforma del régimen de carrera administrativa de los trabajadores de la Legislatura de Río Negro avanzó en comisiones y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto. La iniciativa, impulsada por los legisladores Lucas Pica, Facundo López y Elvis Cides de Juntos Somos Río Negro, obtuvo dictamen favorable por mayoría y propone cambios en los ascensos, las categorías salariales y la representación gremial de los empleados legislativos.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, Pica explicó que la propuesta fue elaborada junto con la Asociación del Personal de Empleados Legislativos (APEL) y busca reconocer la tarea de quienes integran la planta permanente del Poder Legislativo: «Tiene que ver con un reconocimiento, con un acompañamiento a la labor de los trabajadores legislativos», señaló. También aclaró que «la reforma alcanza exclusivamente a los 387 empleados de planta permanente» y no contempla beneficios para los legisladores ni para el personal de planta política.

Pica remarcó que la iniciativa se trata de un «reconocimiento para los trabajadores legislativos».

El proyecto deberá completar un procedimiento de doble vuelta legislativa antes de convertirse en ley. Según anticipó Pica, la intención es darle una primera aprobación en la sesión prevista para este jueves: «Seguramente le vamos a dar media sanción y en la próxima vez que se sesione muy posiblemente se va a transformar en ley», adelantó.

Las tres modificaciones propuestas

Pica detalló que el proyecto contempla tres modificaciones principales en el régimen laboral. La primera está relacionada con las recategorizaciones automáticas por permanencia en el cargo.

Actualmente, los trabajadores deben permanecer cuatro años en una categoría para acceder a la siguiente, aunque el ascenso depende de una decisión de la Presidencia de la Legislatura: «Lo que buscamos es reducir a tres años y que la recategorización por la permanencia en el cargo sea automática».

Además, aclaró que la Presidencia conservará la facultad de otorgar otras categorías, pero ya no será necesaria su intervención para los ascensos que se produzcan por antigüedad.

El segundo punto incorpora a representantes de APEL a la Junta de Admisión, Calificación y Disciplina. Hasta ahora, el sindicato no participaba de ese organismo, que interviene en procedimientos como los pases a planta y los sumarios disciplinarios.

Por último, la iniciativa plantea una modificación del escalafón del personal legislativo, con una reorganización de las categorías y mejoras en la estructura salarial. Según Pica, se trata de una actualización pendiente desde hace varias décadas. «Desaparecen categorías menores y se acomoda de alguna manera la carrera administrativa, algo que no sucedía desde el año 1975, que se había creado el escalafón», sostuvo.

La reforma también establece un nuevo piso de 34 puntos para las categorías inferiores, frente a los 19 que perciben actualmente algunos trabajadores. Durante el tratamiento en comisión, Pica señaló que hay empleados cuyos ingresos no superan los $1.100.000 y que la modificación busca mejorar esa situación.

La aplicación de los cambios está prevista para 2027. En particular, la nueva grilla salarial comenzaría a regir en agosto de ese año, de acuerdo con lo informado durante el tratamiento de la iniciativa. Desde el oficialismo también precisaron que el impacto de la nueva escala no representaría un incremento superior al 1,9% de la masa salarial total de la Legislatura.