DiDi ya permite cotizar viajes en Viedma, pero el Municipio confirmó que la plataforma no está habilitada y que comenzaron los controles. Foto: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma confirmó que DiDi no está habilitada para operar en la ciudad y que ya comenzaron los controles sobre los vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros sin autorización. La aclaración llegó luego del desembarco de la aplicación, que permite cotizar viajes urbanos y hacia destinos como el aeropuerto y el balneario El Cóndor.

La jefa de Gabinete, María Eugenia Serra, recordó que está vigente la Ordenanza 9321, que sanciona los transportes sin habilitación municipal. Además, confirmó que las inspecciones comenzaron desde el área de la Agencia de Seguridad Vial.

El Municipio recordó las sanciones para los transportes sin habilitación

«En principio, tal como lo hicimos en el día de ayer, la Municipalidad puso en conocimiento y recordó que se encuentra en plena vigencia la Ordenanza 9321 que sanciona los transportes sin habilitación», señaló Serra.

En relación con la plataforma, la funcionaria fue contundente: «Hoy DiDi no está habilitada por la municipalidad como plataforma, por lo tanto tampoco los autos que hagan los viajes».

Serra confirmó que los controles ya se están ejecutando. «En relación a los controles, desde el área de la Agencia de Seguridad Vial ya se comenzaron a ejecutar», indicó.

La jefa de Gabinete también reconoció las dificultades que puede presentar la fiscalización de una aplicación internacional, especialmente en materia de comunicación con la empresa.

«Es una aplicación internacional con todas las dificultades que eso tiene en cuanto a la comunicación», explicó.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de avanzar en futuras instancias de diálogo, siempre que se pueda establecer contacto y que la plataforma cumpla con las exigencias municipales. «Siempre que exista esa posibilidad de contacto y que cumpla con los requisitos Municipales se avanzará. No es ese el contexto por el momento», concluyó.

Qué sanciones establece la Ordenanza 9321 en Viedma

La normativa municipal establece sanciones para quienes presten, promocionen, intermedien u organicen servicios de transporte de pasajeros sin habilitación municipal.

El régimen alcanza a taxis, remises, transporte ejecutivo, escolar, traslados de personas con discapacidad y otras modalidades de transporte privado, incluso cuando los viajes se contraten a través de aplicaciones o plataformas digitales.

Entre las sanciones previstas se encuentran:

Multas de entre 1.000 y 1.500 Unidades Fijas de Sanción (UFS) .

. Inhabilitación para conducir de hasta 180 días .

. Secuestro preventivo del vehículo.

En casos de reincidencia, las multas pueden elevarse a entre 1.500 y 2.000 UFS, la inhabilitación para conducir puede extenderse hasta 360 días y también se contempla la imposibilidad de obtener habilitaciones municipales vinculadas al transporte de pasajeros.

La normativa además habilita medidas preventivas, como el secuestro de vehículos y la clausura o suspensión de establecimientos, agencias u oficinas desde donde se administren o promocionen servicios de transporte no habilitados.

Qué plantea el proyecto de ordenanza sobre las aplicaciones en Viedma

La discusión sobre las plataformas tecnológicas también se vincula con una iniciativa legislativa que propone incorporar herramientas digitales al servicio público de taxis de Viedma.

El proyecto plantea autorizar aplicaciones para solicitar, asignar, seguir y gestionar viajes, pero exclusivamente mediante vehículos y conductores que cuenten con habilitación municipal vigente.

Entre los puntos que contempla la iniciativa se encuentra la creación de un registro municipal de plataformas tecnológicas para el servicio público de taxis. También establece que los usuarios deberán contar con información sobre el conductor, el vehículo, el dominio, el recorrido y la tarifa aplicada.

El texto propone incorporar sistemas de geolocalización y trazabilidad de los viajes, además de habilitar taxímetros digitales integrados a las aplicaciones, siempre que respeten los valores tarifarios aprobados por el Municipio.

La iniciativa no plantea modificar el régimen de licencias, habilitaciones, seguros ni controles que ya rigen para el servicio de taxis. Además, contempla que los registros de los viajes se conserven durante un mínimo de dos años y que la autoridad de aplicación pueda requerir información y realizar auditorías.