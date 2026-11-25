Como una forma de sumarse a las actividades por el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se montó la exposición de fotos que organizó la Red Federal de Periodistas Feministas. Se podrá visitar en el edificio de Oficios, que pertenece a la facultad Regional del Neuquén de la UTN, en Cutral Co.

Se podrá visitar hasta el 4 de diciembre, con entrada libre.

Desde la UTN-FRN se indicó que la muestra «Acá Estamos» surgió como una propuesta narrativa que busca fortalecer la solidaridad feminista, recuperar la memoria de las movilizaciones coletivas y visibilizar las luchas de las mujeres, en un contexto atravesdo por la polarización, la desinformación y los discursos de odio».

Es una invitación a la reflexión sobre la importancia de sostener los espacios de encuentro, participación y construcción colectiva, por una sociedad más igualitaria y libre de violencias, según se mencionó. Por otra parte, desde este ámbito universitario se acompaña y respalda los espacios de «sensibilización, diálogo y refleixón dentro de la comunidad universitaria y abiertos a la sociedad».

La Red Federal de Periodistas Feministas reúne a 30 referentes de las 24 jurisdicciones de Argentina. La organización plantea y desarrola estrategicas de comunicación colaborativas para promover la igualdad de género, y los derechos sexuales y reproductivos.

La exposición se puede visitar en UTN – Oficios, edificio situado frente a la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1.332,5 y su ingreso es por Río Aluminé, al final en el barrio Zani de Cutral Co.