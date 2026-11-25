Los nuevos guías de trekking ya finalizaron su aprendizaje en el Centro de Formación Profesional N° 4 de Plaza Huincul. Las y los alumnos oriundos de distintos puntos de la provincia, transitaron el proceso de aprendizaje con clases téoricas y prácticas. La modalidad semipresencial favoreció la continuidad.

Las prácticas se realizaron en diferentes ambientes por lo recorrieron la estepa, los paisajes cordilleranos de todos los puntos cardinales de Neuquén.

«Tenemos grandes atractivos tanto en lo geológico como lo paleontológico que pueden sorprender. Es muy importante que se hayan formado guías, porque no teníamos ese recurso humano calificado, y tenemos un gran futuro por delante», sostuvo el docente a cargo, Héctor Chicho Leiva.

Sobre la formación, Leiva, quien es un reconocido y referente del andismo, describió que fue semipresencial, con un cursado intensivo cada quince días. Para las clases prácticas, el mejor escenario fue el propio territorio neuquino. «Recorrimos los parques nacionales, la estepa, las cordilleras: del Viento, del Chachil, esas fueron las prácitcas», indicó.

En ese recorrido por los ambientes naturales, llegaron hasta Primeros Pinos, Pino Hachado, Caviahue, Copahue, Villa Pehuenia y Villa El Chocón. La posibilidad de compartir actividades con áreas de parques nacionales y provinciales les facilitó a los alumnos conocer sobre el funcionamiento de las áreas protegidas, la atención a visitantes y la legislación vigente.

El programa logró tener 40 alumnos provenientes del norte, centro, sur neuquinos, además de los locales de Huincul y Cutral Co. El tramo final permitió que una veintena concluyera con la propuesta que cuenta con el aval del ministerio de Educación de Neuquén y el respaldo de la subsecretaría de Capacitación huinculense.

El alumnado -varones y mujeres- no contaban, en su mayoría con experiencia previa. Sin embargo, se formaron a lo largo de los dos años del trayecto educativo. La implementación de esta formación busca generar oportunidades de trabajo vinculadas al desarrollo turístico y productivo de la región.

La formación de futuros guías de trekking en Neuquén tiene al territorio como su principal aula. El Centro de Formación Profesional (CFP) N° 4 de Plaza Huincul transita el tramo final del trayecto formativo con 25 estudiantes que, durante dos años, combinan clases teóricas con prácticas en algunos de los paisajes más representativos de la provincia.

La modalidad de cursado contempla encuentros presenciales quincenales e intensivos de tres días, donde las y los estudiantes desarrollan contenidos teórico-prácticos directamente en el entorno natural. La propuesta reúne participantes provenientes de distintas localidades de Neuquén y fortalece una salida laboral vinculada al turismo, al tiempo que promueve el conocimiento y la valoración del patrimonio natural.

El docente a cargo, Héctor «Chicho» Leiva, destacó que «son de toda la provincia con un rango de edades que va desde los 19 hasta los 50 años, en su mayoría comenzaron sin experiencia y se fueron formando a lo largo de los dos años» que dura el trayecto formativo.

Como parte de la formación, el grupo recorrió escenarios como Cordillera del Viento, Primeros Pinos, Pino Hachado, Caviahue, Copahue, Villa Pehuenia y Villa El Chocón. Además, realizó actividades conjuntas con áreas de parques nacionales y provinciales para incorporar conocimientos sobre el funcionamiento de las áreas protegidas, la atención a visitantes y la normativa vigente. Entre los circuitos explorados se encuentran senderos de Huella Andina, en el Parque Nacional Lanín.

Desde la dirección de formación profesional del Consejo Provincial de Educación informaron que esta experiencia crecerá con la creación del CFP N° 43, una institución concebida para trabajar de manera situada en todas las regiones de Neuquén. Su propuesta estará orientada a trayectos vinculados al aprovechamiento de los recursos naturales, con ofertas como trekking y rafting, acercando la capacitación a cada territorio.

En paralelo, la formación en senderismo también llegó a las escuelas. Durante el último año, cerca de 300 docentes de Educación Física participaron de capacitaciones que promueven el trekking como herramienta pedagógica. Las propuestas ponen el foco en la corporalidad, la motricidad y el vínculo con el ambiente, fomentando el respeto y el cuidado de los bienes naturales e incorporando esta práctica de manera transversal en los niveles Inicial, Primario y Secundario.