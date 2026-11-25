Detuvieron a un menor acusado de ser el autor de los disparos que hirieron gravemente a una joven en Cutral Co

Un adolescente fue aprehendido en Cutral Co este miércoles como presunto autor de los disparos que dejaron gravemente herida a una joven de 21 años el pasado jueves 19, cuando entregaba un pedido de bebidas tras cerrar su kiosco. La detención se concretó luego de una investigación que incluyó la triangulación de líneas telefónicas y allanamientos en la ciudad, donde se secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir coincidentes con las utilizadas durante el ataque.

La información fue confirmada a Diario RÍO NEGRO por el comisario inspector Roberto Alejandro Fuentes, coordinador operativo de la división Seguridad Comarca, quien precisó que la causa continúa bajo estricta reserva para no entorpecer las diligencias en curso y para resguardar la identidad de los involucrados, dado que se trata de menores de edad. De acuerdo con lo que trascendió, son dos los menores apuntados como partícipes del hecho, cuyo móvil —incluida la hipótesis de un intento de robo— aún permanece bajo investigación.

Fuentes también destacó el trabajo de la Brigada de Investigaciones, al señalar que la división logró esclarecer un alto porcentaje de hechos delictivos en lo que va del año y expresó expectativas de que este caso pase a integrar esa estadística.

El ataque tras cerrar el kiosco

El hecho ocurrió el jueves 19, alrededor de las 0:40, luego de que la víctima cerrara su kiosco y saliera a bordo de un Volkswagen Gol Trend gris, acompañada por una amiga, para realizar una entrega de bebidas en el barrio Colonia 2 de Abril.

Al llegar al domicilio indicado, ambas fueron interceptadas por un grupo de jóvenes y uno de ellos abrió fuego directamente contra el vehículo. Se registraron tres detonaciones que impactaron en la carrocería y atravesaron el habitáculo, dejando marcas visibles en el asiento del conductor, tanto en la zona del cabezal como a la altura del pecho.

Dos de los proyectiles alcanzaron a la conductora por la espalda: uno quedó alojado entre el corazón y el pulmón, y el otro en la zona del omóplato, rozando una vértebra. Pese a la gravedad de las heridas, la joven logró conducir un par de cuadras antes de detenerse y pedir ayuda telefónica a una de sus hermanas, quien la trasladó de urgencia al hospital local. Su acompañante salió ilesa.

Evolución médica y avance de la causa

Tras el ataque, la joven atravesó un complejo cuadro de salud. Según relató su familia, luego de los primeros estudios le indicaron que las balas no habían comprometido órganos vitales y que extraerlas resultaba riesgoso, por lo que recibió el alta a las ocho horas con indicación de ibuprofeno. Sin embargo, debido a los fuertes dolores, debió regresar en reiteradas ocasiones al centro asistencial —donde le administraron diclofenaco y tramadol— hasta quedar finalmente internada bajo tratamiento con morfina. Desde el área de Salud informaron que no corre riesgo de vida, aunque por el momento no puede ser intervenida quirúrgicamente.

Pese a su delicado estado, la víctima brindó su testimonio ante la Policía, al igual que la amiga que viajaba con ella, y se incorporaron a la causa fotografías del automóvil que documentan la trayectoria de los disparos. La investigación es llevada adelante por la fiscal Ana Mathieu, bajo cuyas directivas se venían realizando allanamientos en busca de identificar y detener a todos los responsables.