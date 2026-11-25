La autopsia que realizará mañana el personal médico forense sobre los restos humanos encontrados en un campo cercano a Pilcaniyeu aportará la información certera sobre la causa de fallecimiento del hombre que vivía en la zona y que desapareció hace más de una semana, aunque la policía y los agentes del poder judicial que trabajan en el caso descuentan que se trató de una muerte natural.

Según lo informado, la víctima era un poblador rural de 85 años cuya identidad no fue confirmada, quien vivía con su hijo en un puesto ubicado a unos 40 kilómetros hacia el sudoeste de Pilcaniyeu, en plena zona de estepa. El cuerpo yacía a pocos metros de un arroyo y personal de criminalística logró recoger el torso, extremidades inferiores, el cráneo y algunas vísceras del cadáver, dispuestos en un radio de 15 metros. De acuerdo con lo que pudieron registrar, el cuerpo habría estado varios días expuesto a la fauna del lugar.

El hijo del hombre desaparecido dijo que había ido a trabajar a Bariloche y al volver luego de varios días comprobó con preocupáción que su padre no estaba en la casa. Primero lo buscó por cuenta propia en los alrededores y ante el resultado negativo formuló la denuncia policial.

El subcomisario José Luis Nahuelpi, a cargo de la comisaría de Pilcaniyeu, dijo que recibieron el primer dato cerca de la medianoche del lunes y decidieron postergar el inicio del rastrillaje para la mañana del martes. No habían pasado dos horas de búsqueda cuando lograron dar con los restos del hombre, que estaban en avanzado estado de descomposición y afectados de manera visible por la acción de animales silvestres.

Nahuelpi dijo que no podían estimar la data de la muerte y que el dato debe surgir de la autopsia, pero estimó que se habría producido varios días antes, en coincidencia con la desaparición.

El perímetro fue cercado de acuerdo a los protocolos, pero los investigadores no lograron levantar en el lugar ningún rastro ni evidencia que permita sostener una hipótesis delictiva. El sitio dende yacía el cuerpo no está a más de 500 metros de los corrales y la vivienda que compartían padre e hijo. Una de las posibilidades es que el hombre haya sufrido una caída de su caballo.

Desde el ministerio público informaron que el caso quedó a cargo del fiscal Gerardo Miranda, quien tomó las primeras medidas para orientar la investigación, sin descartar teorías ni opciones hasta contar con el informe de autopsia.

La fuente policíal consultada no quiso abrir juicios terminantes pero consideró como “lo más probable” que el infortunado poblador haya sido víctima de un accidente, sin intervención de terceros, lo cual confirmaría el supuesto preliminar de que se trató de una “muerte natural”.