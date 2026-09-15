Tragedia en la Ruta 22: suspenden el control de acusación y extienden la preventiva de Araneda hasta el juicio

La Justicia de Roca resolvió suspender la audiencia de control de acusación contra Axel Adrián Araneda y prorrogar su prisión preventiva hasta la realización del juicio oral y público. La decisión fue adoptada este martes por el juez Fernando Sánchez Freytes, tras un acuerdo entre las partes para unificar la prueba y acotar los testigos antes del debate oral.

Araneda está imputado por el trágico siniestro vial ocurrido el 21 de noviembre de 2025 sobre la Ruta Nacional 22, en Allen, en el cual murieron cuatro personas: dos adultos y dos menores. El acusado llegará al juzgamiento detenido, luego de que el juez rechazara los pedidos de libertad formulados por la defensa y ratificara la vigencia del peligro procesal de fuga.

Acuerdo para definir convenciones probatorias

Al inicio de la jornada judicial, la fiscal titular Celeste Benatti y la fiscal jefe Graciela Echegaray solicitaron suspender el control de acusación fijado por la Oficina Judicial. Según explicaron, el Ministerio Público Fiscal ofreció 27 testigos para el juicio, mientras que la defensa aportará unos 10 testimonios entre peritos e informes propios.

Frente al volumen de declaraciones propuestas, las partes decidieron entablar tratativas para cerrar convenciones probatorias sobre hechos no controvertidos. «Quedamos al inicio de la audiencia en ponernos de acuerdo en convenciones probatorias para que el juicio sea lo más prolijo posible y traer los testigos solamente sobre lo que se va a discutir», afirmó Benatti. Por su parte, el defensor particular Sebastián Perazzoli prestó conformidad al señalar que la medida contribuirá a un debate «más sintético». El juez Sánchez Freytes concedió el aplazamiento a la espera de los acuerdos formales.

Riesgo de fuga y antecedentes penales

La discusión por la medida cautelar expuso marcadas diferencias. La fiscalía y el querellante Joaquín Hertzriken Catena —por las familias de las víctimas— exigieron que Araneda continúe en prisión preventiva hasta el debate oral.

La fiscalía sostuvo que el riesgo de fuga aumentó ante la inminencia del juicio y la pena en expectativa. Se recordó que el imputado registra una condena de 2019 dictada por el Juzgado Federal a cinco años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, antecedente que le impedirá acceder a una condena condicional. A ello sumaron su solvencia económica, demostrada en el uso de una camioneta Amarok V6, viajes al exterior y el ofrecimiento de 10 millones de pesos en caución. Hertzriken Catena añadió que solicitarán una sanción superior al mínimo legal de tres años.

Postura defensiva y resolución del magistrado

En contraposición, el defensor Perazzoli solicitó el cese de la preventiva proponiendo la colocación de un dispositivo electrónico de seguimiento y presentaciones semanales. El letrado argumentó que la acusación perdió fuerza al descartarse los agravantes de consumo de drogas y nivel de alcohol en sangre.

Respecto a la velocidad, indicó que la perito oficial admitió un margen de error del 10% sobre los 170 km/h estipulados por la fiscalía —lo que ubicaría el registro en 153 km/h en un tramo catalogado como autopista con máxima de 130 km/h—, en tanto pericias privadas estiman entre 110 y 120 km/h.

Sin embargo, el juez Sánchez Freytes rechazó el planteo defensivo y confirmó la detención. Concluyó que el dispositivo electrónico no neutraliza los riesgos procesales ante la falta de una pena condicional. «Hay mucho riesgo de que se pueda burlar el accionar de la justicia», fundamentó el juez al dictar el encierro.