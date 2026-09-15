Operativo por acumulación en Gran Neuquén: asisten a un vecino en silla de ruedas

Un nuevo operativo por un caso de acumulación de objetos y residuos comenzó este martes en una vivienda del barrio Gran Neuquén. Desde temprano, personal municipal trabaja en el lugar junto a integrantes de la comisión vecinal.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, detalló que se retiraron un contenedor completo y una camioneta cargada de residuos del interior de la vivienda.

Operativo municipal y solidaridad de los vecinos

A partir del pedido de la comisión vecinal de Gran Neuquén Norte, la municipalidad pudo identificar dónde estaba la vivienda. «A veces vos pasás por afuera de la casa y no te das cuenta de la acumulación de residuos en patio o en el interior de su domicilio«, indicó Haspert.

Explicó que el dueño de la propiedad vive solo y trabajaba como gasista, pero que, tras atravesar diversas complicaciones de salud, quedó en silla de ruedas.

«Tiene mucha cantidad de herramientas y tenía todo desparramado. Ese es el trabajo que estamos haciendo en una habitación, ordenando para que sepa qué es lo que tiene«, precisó y aclaró que el propietario aceptó voluntariamente la intervención del municipio.

El equipo de trabajo está conformado por siete empleados municipales y tres integrantes de la comisión vecinal. Asimismo, durante la mañana, vecinos del sector se acercaron para colaborar.

«A partir del video que hizo en la comisión vecinal, ya le trajeron una vianda, lo han venido a visitar, otra señora le trajo un café con leche. Sus vecinos también se empezaron a enterar de la situación en la que que está viviendo, que necesita ayuda«, aseguró.

Contó también que «la comisión vecinal le está haciendo una rampa para que él pueda bajar al patio con su silla de ruedas porque tiene un escalón muy alto«.

Además, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) realizó la limpieza de la conexión cloacal, mientras que el equipo municipal instaló nuevamente el inodoro. «También se le va a cortar leña para que prenda una salamandra que tiene«, precisó.

El funcionario señaló que se retiraron de la vivienda un contenedor y una camioneta completos de residuos, y que las tareas de limpieza continuarán en el patio.