«Acá no pasa nada»: el paso de Videla por Viedma y un documental que reconstruye los vestigios de la dictadura

Este miércoles 16 de septiembre se estrenará la película que recolecta fragmentos de la dictadura en Viedma. Foto: gentileza

Este miércoles, la Universidad Nacional de Río Negro estrenará el documental que reconstruye la visita del dictador Jorge Rafael Videla a Viedma en 1979 a través de fotografías, testimonios y archivos guardados en la memoria local.

El documental «Acá no pasa nada» será proyectado a las 19 en la Casona de los Derechos Humanos «Eduardo Bachi Chironi», en conmemoración de los 50 años de La Noche de los Lápices.

Dictadura militar y resistencia en Viedma

Con una duración de 70 minutos, el documental reconstruye la visita de Videla a Viedma en abril de 1979, durante los festejos por el bicentenario de Viedma y Carmen de Patagones.

La producción combina fotografías, documentos de archivo y testimonios para indagar qué ocurría en una ciudad alejada de los grandes centros urbanos mientras la última dictadura cívico-militar buscaba instalar una imagen de normalidad.

En ese contexto aparece la figura de Miguel Esteban Hesayne, entonces obispo de Viedma, quien se convirtió en una de las voces más firmes de la Iglesia argentina en defensa de los derechos humanos y confrontó con el discurso de la dictadura.

La Casona: sede de inteligencia del Ejército argentino

La elección de la Casona de los Derechos Humanos «Eduardo Bachi Chironi» como escenario del estreno no es casual.

El edificio, ubicado en Misiones Salesianas 20, funcionó como sede de inteligencia del Ejército Argentino durante la última dictadura (1976-1983), donde se practicaron crímenes de lesa humanidad como secuestro, espionaje e interrogatorios bajo tortura.

Posteriormente, la exsede del Destacamento 181, localizada en la capital de Río Negro, fue transformada en un espacio dedicado a la memoria y los derechos humanos.

De este modo, la película vuelve sobre las marcas que dejó el terrorismo de Estado en Viedma y propone mirar ese período desde el territorio propio.

Las fotos que sobrevivieron a la dictadura

Uno de los materiales centrales de la producción es el archivo fotográfico de Abel Degliantoni, reportero gráfico y profesor universitario, que registró la visita de Videla a Viedma.

Parte de esas imágenes lograron conservarse porque los negativos permanecieron guardados en su laboratorio, incluso después de que las fotografías reveladas fueran destruidas durante la dictadura.

El archivo permite recuperar una parte de aquella visita y reconstruir, desde imágenes tomadas en la propia ciudad, cómo se presentó públicamente ese acontecimiento.

De Viedma al Festival Audiovisual

La película que recopila las vivencias de más de quince testigos de la dictadura en la capital rionegrina fue seleccionada entre más de 1.400 producciones para la 14ª edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB).

De este modo, el documental producido por Pablo Degliantoni y dirigido por Sebastián Labaronne se presentara en un compilado de 97 obras seleccionadas para la Competencia Patagónica Binacional de Largometrajes que se realizará del 21 al 27 de septiembre.

La producción a cargo del Laboratorio de Contenidos Digitales de la UNRN contó con el apoyo de la Cooperativa de Trabajo Minga e investigaciones de Camilo García.